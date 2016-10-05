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Номер извещения
31604088229
Уникальный номер закупки
16/5.2/0060942/ТГЮгорск
Наименование закупки
РТО эталонов и расходомеров ИТЦ, Пангодинское ЛПУМГ и УЭЗиС ООО"Газпром трансгаз Югорск" 16/5.2/0060942/ТГЮгорск
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
12.09.2016 15:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15
Почтовый адрес
628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15
Контактный телефон
+7 34675 2-27-59
Факс
+7 34675 2-20-43
Адрес электронной почты
announce@ttg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зайцева Елена Викторовна
Место рассмотрения предложений
ХМАО-Югра г.Югорск ул.Мира д.15
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РТО эталонов и расходомеров ИТЦ, Пангодинское ЛПУМГ и УЭЗиС ООО"Газпром трансгаз Югорск"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.10.2016 21:59 GMT +305.10.2016 21:5905.10.2016 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604088229Дата и время окончания срока приема заявок РТО эталонов и расходомеров ИТЦ, Пангодинское ЛПУМГ и УЭЗиС ООО"Газпром трансгаз Югорск"ХМАО-Югра г.Югорск ул.Мира д.15
Дата и время вскрытия заявок
06.10.2016 08:0006.10.2016 08:0006.10.2016 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604088229Дата и время вскрытия заявок РТО эталонов и расходомеров ИТЦ, Пангодинское ЛПУМГ и УЭЗиС ООО"Газпром трансгаз Югорск"ХМАО-Югра г.Югорск ул.Мира д.15
Подведение итогов не позднее
11.10.2016 08:3011.10.2016 08:3011.10.2016 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604088229Подведение итогов не позднее РТО эталонов и расходомеров ИТЦ, Пангодинское ЛПУМГ и УЭЗиС ООО"Газпром трансгаз Югорск"ХМАО-Югра г.Югорск ул.Мира д.15
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
РТО эталонов и расходомеров ИТЦ, Пангодинское ЛПУМГ и УЭЗиС ООО"Газпром трансгаз Югорск"
Начальная цена
467 241,98
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Югорск»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Югорск»
Адрес местонахождения
628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15
Отсутствуют
33.13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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