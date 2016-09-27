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Номер извещения
31604088173
Уникальный номер закупки
16/2.2/0061449/ОргЭГаз
Наименование закупки
Поставка щеток магнитопроводящих для нужд филиала «Саратоворгдиагностика» ОАО «Оргэнергогаз» в 2016 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
12.09.2016 15:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
Почтовый адрес
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Контактный телефон
+7 495 355-93-30
Факс
+7 495 355-91-12
Адрес электронной почты
nnk@oeg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Крумбольдт Наталья Николаевна
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Луганская, д.11
Закупки и тендеры Изделия из недрагоценных металлов прочие, не включенные в другие группировки Эта группировка также включает: - постоянные металлические магниты
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Поставка щеток магнитопроводящих для нужд филиала «Саратоворгдиагностика» ОАО «Оргэнергогаз» в 2016 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.09.2016 10:00 GMT +327.09.2016 10:0027.09.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604088173Дата и время окончания срока приема заявок Поставка щеток магнитопроводящих для нужд филиала «Саратоворгдиагностика» ОАО «Оргэнергогаз» в 2016 годуг. Москва, ул. Луганская, д.11
Дата и время вскрытия заявок
27.09.2016 10:1527.09.2016 10:1527.09.2016 10:15Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604088173Дата и время вскрытия заявок Поставка щеток магнитопроводящих для нужд филиала «Саратоворгдиагностика» ОАО «Оргэнергогаз» в 2016 годуг. Москва, ул. Луганская, д.11
Подведение итогов не позднее
30.09.2016 15:0030.09.2016 15:0030.09.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604088173Подведение итогов не позднее Поставка щеток магнитопроводящих для нужд филиала «Саратоворгдиагностика» ОАО «Оргэнергогаз» в 2016 годуг. Москва, ул. Луганская, д.11
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка щеток магнитопроводящих для нужд филиала «Саратоворгдиагностика» ОАО «Оргэнергогаз» в 2016 году
Начальная цена
20 810 568,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
Адрес местонахождения
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Отсутствуют
25.99.29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1120
Кол-во: 192
Кол-во: 48
Кол-во: 48
Кол-во: 64
Кол-во: 16
Кол-во: 64
Кол-во: 16
Кол-во: 64
Кол-во: 80
Кол-во: 32
Кол-во: 16
Кол-во: 16
Кол-во: 30
Кол-во: 24
Кол-во: 24
Кол-во: 40
Кол-во: 56
Кол-во: 16
Кол-во: 112
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