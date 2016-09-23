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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31604087792
Уникальный номер закупки
16/2.1/0052795/КЗИТ
Наименование закупки
Услуги по предоставлению железнодорожных платформ-трубовозов с оплатой железнодорожного тарифа за груженную платформу для нужд ООО «Копейский завод изоляции труб» (52795)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
12.09.2016 14:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-61-82
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Новожилов Андрей Алексеевич
Место рассмотрения предложений
г. Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по предоставлению железнодорожных платформ-трубовозов с оплатой железнодорожного тарифа за груженную платформу.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.09.2016 12:00 GMT +323.09.2016 12:0023.09.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604087792Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по предоставлению железнодорожных платформ-трубовозов с оплатой железнодорожного тарифа за груженную платформу.г. Москва
Дата и время вскрытия заявок
26.09.2016 10:0026.09.2016 10:0026.09.2016 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604087792Дата и время вскрытия заявок Услуги по предоставлению железнодорожных платформ-трубовозов с оплатой железнодорожного тарифа за груженную платформу.г. Москва
Подведение итогов не позднее
07.10.2016 14:0007.10.2016 14:0007.10.2016 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604087792Подведение итогов не позднее Услуги по предоставлению железнодорожных платформ-трубовозов с оплатой железнодорожного тарифа за груженную платформу.г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по предоставлению железнодорожных платформ-трубовозов с оплатой железнодорожного тарифа за груженную платформу.
Начальная цена
62 700 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "КЗИТ"
Все закупки и тендеры ООО "КЗИТ"
Адрес местонахождения
456656, Российская Федерация, Челябинская область, Копейск, Мечникова, 1
Отсутствуют
49.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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