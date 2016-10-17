www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31604087350
Уникальный номер закупки
16/2.1/0054296/ТГУхта
Наименование закупки
Предоставление железнодорожного транспорта для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году (2 лота) (№ 105/16/2.1/0054296/ТГУхта/15.09.16/ЗЭПГОС)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
12.09.2016 13:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Почтовый адрес
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Контактный телефон
+7 8216 77-21-08
Факс
+7 8216 77-24-43
Адрес электронной почты
Tender@sgp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рубцова Елена Ильинична
Место рассмотрения предложений
По месту Организатора: пр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Предоставление железнодорожного подвижного состава (крытых вагонов, полувагонов, платформ) для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.10.2016 08:00 GMT +317.10.2016 08:0017.10.2016 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604087350Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление железнодорожного подвижного состава (крытых вагонов, полувагонов, платформ) для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годуПо месту Организатора: пр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Дата и время вскрытия заявок
17.10.2016 08:0017.10.2016 08:0017.10.2016 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604087350Дата и время вскрытия заявок Предоставление железнодорожного подвижного состава (крытых вагонов, полувагонов, платформ) для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годуПо месту Организатора: пр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Подведение итогов не позднее
11.11.2016 15:0011.11.2016 15:0011.11.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604087350Подведение итогов не позднее Предоставление железнодорожного подвижного состава (крытых вагонов, полувагонов, платформ) для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годуПо месту Организатора: пр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
11.11.201611.11.2016 15:0011.11.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604087350Подведение итогов не позднее Предоставление железнодорожного подвижного состава (крытых вагонов, полувагонов, платформ) для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годуПо месту Организатора: пр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Предоставление железнодорожного подвижного состава (крытых вагонов, полувагонов, платформ) для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году
Начальная цена
8 360 806,95
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Ухта»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Отсутствуют
49.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Оказание транспортно-экспедиционных услуг по предоставлению, перевозке 20-ти тн контейнеров и спецплатформ для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.10.2016 08:00 GMT +317.10.2016 08:0017.10.2016 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604087350Дата и время окончания срока приема заявок Оказание транспортно-экспедиционных услуг по предоставлению, перевозке 20-ти тн контейнеров и спецплатформ для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годуПо месту Организатора: пр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Дата и время вскрытия заявок
17.10.2016 08:0017.10.2016 08:0017.10.2016 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604087350Дата и время вскрытия заявок Оказание транспортно-экспедиционных услуг по предоставлению, перевозке 20-ти тн контейнеров и спецплатформ для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годуПо месту Организатора: пр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Подведение итогов не позднее
11.11.2016 15:0011.11.2016 15:0011.11.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604087350Подведение итогов не позднее Оказание транспортно-экспедиционных услуг по предоставлению, перевозке 20-ти тн контейнеров и спецплатформ для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годуПо месту Организатора: пр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
11.11.201611.11.2016 15:0011.11.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604087350Подведение итогов не позднее Оказание транспортно-экспедиционных услуг по предоставлению, перевозке 20-ти тн контейнеров и спецплатформ для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годуПо месту Организатора: пр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание транспортно-экспедиционных услуг по предоставлению, перевозке 20-ти тн контейнеров и спецплатформ для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году
Начальная цена
5 569 193,04
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Ухта»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Отсутствуют
49.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.