Оказание услуг по проведению гидрологических и метеорологических исследований и подготовке материалов для предоставления отчетности в соответствии с Приказом МПР от 06.02.2008 №30 по водным объектам, используемым в 2016 году для забора воды на технические нужды при строительстве поисково-оценочных скважин на ЛУ ООО «Газпром добыча Ямбург» (ЗАКУПКА ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА № 0039/16/3/0004486/ДЯмбург/ЗП/ГОС/Э/12.09.2016 )

Основные сведения Описание секции Торги ГК Газпром Номер извещения 31604087211 Уникальный номер закупки 16/3/0004486/ДЯмбург Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по проведению гидрологических и метеорологических исследований и подготовке материалов для предоставления отчетности в соответствии с Приказом МПР от 06.02.2008 №30 по водным объектам, используемым в 2016 году для забора воды на технические нужды при строительстве поисково-оценочных скважин на ЛУ ООО «Газпром добыча Ямбург» (ЗАКУПКА ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА № 0039/16/3/0004486/ДЯмбург/ЗП/ГОС/Э/12.09.2016 ) Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Документация 4486.rar

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Ямбург"

Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург" Юридический адрес 629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г Почтовый адрес 629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г Контактный телефон +7 34949 6-67-71 Факс +7 34949 6-65-30 Адрес электронной почты a.kerbel@ygd.gazprom.ru Ф.И.О. контактного лица Кербель Андрей Олегович Место рассмотрения предложений 629306, г. Новый Уренгой, ул. Геологоразведчиков, д. 9, кабинет 302В Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий Автономный округ Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru