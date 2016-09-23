www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31604087908
Уникальный номер закупки
16/2.1/0059908/ТГКраснодар
Наименование закупки
Выполнение работ по охранным археологическим раскопкам для нужд ООО "Газпром трансгаз Краснодар" на 2016 год кургана №2 «Курганной группы «Выселки 2» для обеспечения капитального ремонта газопровода «Газопровод Некрасовская-Березанская 1-я нитка» Ду – 800мм, инв. №000075.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
12.09.2016 14:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53
Почтовый адрес
350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234
Контактный телефон
+7 861 213-13-00
Факс
+7 952 822-10-22
Адрес электронной почты
tender@tgk.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Датов Сергей Сергеевич
Место рассмотрения предложений
г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по охранным археологическим раскопкам для нужд ООО "Газпром трансгаз Краснодар" на 2016 год кургана №2 «Курганной группы «Выселки 2» для обеспечения капитального ремонта газопровода «Газопровод Некрасовская-Березанская 1-я нитка» Ду – 800мм, инв. №000075.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.09.2016 09:30 GMT +323.09.2016 09:3023.09.2016 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604087908Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по охранным археологическим раскопкам для нужд ООО "Газпром трансгаз Краснодар" на 2016 год кургана №2 «Курганной группы «Выселки 2» для обеспечения капитального ремонта газопровода «Газопровод Некрасовская-Березанская 1-я нитка» Ду – 800мм, инв. №000075.г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36
Дата и время вскрытия заявок
23.09.2016 10:0023.09.2016 10:0023.09.2016 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604087908Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по охранным археологическим раскопкам для нужд ООО "Газпром трансгаз Краснодар" на 2016 год кургана №2 «Курганной группы «Выселки 2» для обеспечения капитального ремонта газопровода «Газопровод Некрасовская-Березанская 1-я нитка» Ду – 800мм, инв. №000075.г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36
Подведение итогов не позднее
24.10.2016 14:0024.10.2016 14:0024.10.2016 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604087908Подведение итогов не позднее Выполнение работ по охранным археологическим раскопкам для нужд ООО "Газпром трансгаз Краснодар" на 2016 год кургана №2 «Курганной группы «Выселки 2» для обеспечения капитального ремонта газопровода «Газопровод Некрасовская-Березанская 1-я нитка» Ду – 800мм, инв. №000075.г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
24.10.201624.10.2016 14:0024.10.2016 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604087908Подведение итогов не позднее Выполнение работ по охранным археологическим раскопкам для нужд ООО "Газпром трансгаз Краснодар" на 2016 год кургана №2 «Курганной группы «Выселки 2» для обеспечения капитального ремонта газопровода «Газопровод Некрасовская-Березанская 1-я нитка» Ду – 800мм, инв. №000075.г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по охранным археологическим раскопкам для нужд ООО "Газпром трансгаз Краснодар" на 2016 год кургана №2 «Курганной группы «Выселки 2» для обеспечения капитального ремонта газопровода «Газопровод Некрасовская-Березанская 1-я нитка» Ду – 800мм, инв. №000075.
Начальная цена
589 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Адрес местонахождения
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53
350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234
Отсутствуют
96.09
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.