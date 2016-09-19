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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31604086192
Уникальный номер закупки
16/2.2/0058515/Гохрана
Наименование закупки
Средства электронные (Радиостанции)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
12.09.2016 09:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 корп 1
Почтовый адрес
117997, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Контактный телефон
+7 495 817-75-74
Факс
+7 495 817-75-65
Адрес электронной почты
Tho@okhrana.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Леонтьев Сергей Борисович
Место рассмотрения предложений
142770, г. Москва, поселение Сосенское, пос. Газопровод, д.101
Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле бытовыми изделиями и приборами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Средства электронные (Радиостанции)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.09.2016 10:00 GMT +319.09.2016 10:0019.09.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604086192Дата и время окончания срока приема заявок Средства электронные (Радиостанции)142770, г. Москва, поселение Сосенское, пос. Газопровод, д.101
Дата и время вскрытия заявок
19.09.2016 10:0019.09.2016 10:0019.09.2016 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604086192Дата и время вскрытия заявок Средства электронные (Радиостанции)142770, г. Москва, поселение Сосенское, пос. Газопровод, д.101
Подведение итогов не позднее
26.09.2016 14:0026.09.2016 14:0026.09.2016 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604086192Подведение итогов не позднее Средства электронные (Радиостанции)142770, г. Москва, поселение Сосенское, пос. Газопровод, д.101
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Средства электронные (Радиостанции)
Начальная цена
223 757,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО ЧОП "Газпром охрана"
Все закупки и тендеры ООО ЧОП "Газпром охрана"
Адрес местонахождения
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 корп 1
117997, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Отсутствуют
47.59.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 37
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