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Номер извещения
31604086024
Уникальный номер закупки
16/1.1/0045634/ДНоябрьск
Наименование закупки
Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" и "под нагрузкой" на объекте "СПЧ ДКС Комсомольского газового месторождения", входящем в состав стройки "Реконструкция ДКС Комсомольского газового месторождения (2 очередь). Замена СПЧ 16/21-3,0"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
12.09.2016 09:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20
Почтовый адрес
629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20
Контактный телефон
+7 3496 36-33-52
Факс
+7 3496 36-31-48
Адрес электронной почты
bratkova.av@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Браткова Алла Васильевна
Место рассмотрения предложений
г. Ноябрьск, ул.40 лет Победы, д. 2, каб. 212, конференц-зал
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Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" и "под нагрузкой" на объекте "СПЧ ДКС Комсомольского газового месторождения", входящем в состав стройки "Реконструкция ДКС Комсомольского газового месторождения (2 очередь). Замена СПЧ 16/21-3,0"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.10.2016 07:00 GMT +303.10.2016 07:0003.10.2016 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604086024Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" и "под нагрузкой" на объекте "СПЧ ДКС Комсомольского газового месторождения", входящем в состав стройки "Реконструкция ДКС Комсомольского газового месторождения (2 очередь). Замена СПЧ 16/21-3,0" г. Ноябрьск, ул.40 лет Победы, д. 2, каб. 212, конференц-зал
Дата и время вскрытия заявок
03.10.2016 07:0003.10.2016 07:0003.10.2016 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604086024Дата и время вскрытия заявок Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" и "под нагрузкой" на объекте "СПЧ ДКС Комсомольского газового месторождения", входящем в состав стройки "Реконструкция ДКС Комсомольского газового месторождения (2 очередь). Замена СПЧ 16/21-3,0" г. Ноябрьск, ул.40 лет Победы, д. 2, каб. 212, конференц-зал
Подведение итогов не позднее
06.10.2016 13:0006.10.2016 13:0006.10.2016 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604086024Подведение итогов не позднее Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" и "под нагрузкой" на объекте "СПЧ ДКС Комсомольского газового месторождения", входящем в состав стройки "Реконструкция ДКС Комсомольского газового месторождения (2 очередь). Замена СПЧ 16/21-3,0" г. Ноябрьск, ул.40 лет Победы, д. 2, каб. 212, конференц-зал
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
06.10.201606.10.2016 13:0006.10.2016 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604086024Подведение итогов не позднее Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" и "под нагрузкой" на объекте "СПЧ ДКС Комсомольского газового месторождения", входящем в состав стройки "Реконструкция ДКС Комсомольского газового месторождения (2 очередь). Замена СПЧ 16/21-3,0" г. Ноябрьск, ул.40 лет Победы, д. 2, каб. 212, конференц-зал
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" и "под нагрузкой" на объекте "СПЧ ДКС Комсомольского газового месторождения", входящем в состав стройки "Реконструкция ДКС Комсомольского газового месторождения (2 очередь). Замена СПЧ 16/21-3,0"
Начальная цена
12 832 630,90
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Адрес местонахождения
629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20
Отсутствуют
43.29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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