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    Главная / Торги / Оказание услуг по предоставлению железнодорожного подвижного состава

    Оказание услуг по предоставлению железнодорожного подвижного состава

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.10.2016 08:0014.10.2016 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604085630Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению железнодорожного подвижного составаг.Екатеринбург, ул.Свердлова, 7, зал заседанийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31604085630

    Уникальный номер закупки

    16/2.1/0055509/ТГЕкатеринб

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по предоставлению железнодорожного подвижного состава

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    12.09.2016 06:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма 08-Извещение о проведении.doc

    55509.zip

    Изменения в извещении

    документация 55509.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"

    Юридический адрес

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,

    Почтовый адрес

    620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14

    Контактный телефон

    +7 343 287-21-59

    Факс

    +7 343 287-22-04

    Адрес электронной почты

    S.Semenskay@ekaterinburg-tr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Семенская Светлана Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    г.Екатеринбург, ул.Свердлова, 7, зал заседаний

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по предоставлению железнодорожного подвижного состава

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.10.2016 08:00 GMT +314.10.2016 08:0014.10.2016 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604085630Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению железнодорожного подвижного составаг.Екатеринбург, ул.Свердлова, 7, зал заседаний

    Дата и время вскрытия заявок

    14.10.2016 08:0014.10.2016 08:0014.10.2016 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604085630Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по предоставлению железнодорожного подвижного составаг.Екатеринбург, ул.Свердлова, 7, зал заседаний

    Подведение итогов не позднее

    22.12.2016 22:0022.12.2016 22:0022.12.2016 22:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604085630Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению железнодорожного подвижного составаг.Екатеринбург, ул.Свердлова, 7, зал заседаний

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.12.201622.12.2016 22:0022.12.2016 22:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604085630Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению железнодорожного подвижного составаг.Екатеринбург, ул.Свердлова, 7, зал заседаний

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по предоставлению железнодорожного подвижного состава

    Начальная цена

    17 579 999,99

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"

    Адрес местонахождения

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,

    620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    49.20.9

    Перевозка прочих грузов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по предоставлению железнодорожного подвижного состава"

    Кол-во: 1

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