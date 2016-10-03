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Номер извещения
31604085627
Уникальный номер закупки
16/2.2/0055283/ТГЕкатеринб
Наименование закупки
Поставка комплектующих, запасных частей и расходных компонентов для оргтехники
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
12.09.2016 06:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
Почтовый адрес
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Контактный телефон
+7 343 287-21-59
Факс
+7 343 287-22-04
Адрес электронной почты
S.Semenskay@ekaterinburg-tr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Семенская Светлана Викторовна
Место рассмотрения предложений
г.Екатеринбург, ул.Свердлова, 7, зал заседаний
Закупки и тендеры Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий прочие; краски художественные и полиграфические
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка комплектующих, запасных частей и расходных компонентов для оргтехники
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.10.2016 08:00 GMT +303.10.2016 08:0003.10.2016 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604085627Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплектующих, запасных частей и расходных компонентов для оргтехникиг.Екатеринбург, ул.Свердлова, 7, зал заседаний
Дата и время вскрытия заявок
03.10.2016 08:0003.10.2016 08:0003.10.2016 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604085627Дата и время вскрытия заявок Поставка комплектующих, запасных частей и расходных компонентов для оргтехникиг.Екатеринбург, ул.Свердлова, 7, зал заседаний
Подведение итогов не позднее
28.10.2016 18:0028.10.2016 18:0028.10.2016 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604085627Подведение итогов не позднее Поставка комплектующих, запасных частей и расходных компонентов для оргтехникиг.Екатеринбург, ул.Свердлова, 7, зал заседаний
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка комплектующих, запасных частей и расходных компонентов для оргтехники
Начальная цена
1 846 027,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Отсутствуют
20.30.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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