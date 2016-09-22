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Номер извещения
31604085615
Уникальный номер закупки
16/2.1/0058331/ДОренбург
Наименование закупки
Услуги по проведению негосударственной экспертизы проектной документации (без сметы) и результатов инженерных изысканий по объекту «Автомобильная газозаправочная станция (ГПУ)»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
12.09.2016 06:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2
Почтовый адрес
460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2
Контактный телефон
+7 3532 73-11-99
Факс
+7 3532 73-08-85
Адрес электронной почты
n.ogurtsov@gdo.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Огурцов Николай Михайлович
Место рассмотрения предложений
460058, г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 1/2
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Услуги по проведению негосударственной экспертизы проектной документации (без сметы) и результатов инженерных изысканий по объекту «Автомобильная газозаправочная станция (ГПУ)»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.09.2016 08:00 GMT +322.09.2016 08:0022.09.2016 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604085615Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по проведению негосударственной экспертизы проектной документации (без сметы) и результатов инженерных изысканий по объекту «Автомобильная газозаправочная станция (ГПУ)»460058, г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 1/2
Дата и время вскрытия заявок
22.09.2016 09:0022.09.2016 09:0022.09.2016 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604085615Дата и время вскрытия заявок Услуги по проведению негосударственной экспертизы проектной документации (без сметы) и результатов инженерных изысканий по объекту «Автомобильная газозаправочная станция (ГПУ)»460058, г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 1/2
Подведение итогов не позднее
29.09.2016 14:0029.09.2016 14:0029.09.2016 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604085615Подведение итогов не позднее Услуги по проведению негосударственной экспертизы проектной документации (без сметы) и результатов инженерных изысканий по объекту «Автомобильная газозаправочная станция (ГПУ)»460058, г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 1/2
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.09.201629.09.2016 14:0029.09.2016 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604085615Подведение итогов не позднее Услуги по проведению негосударственной экспертизы проектной документации (без сметы) и результатов инженерных изысканий по объекту «Автомобильная газозаправочная станция (ГПУ)»460058, г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 1/2
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по проведению негосударственной экспертизы проектной документации (без сметы) и результатов инженерных изысканий по объекту «Автомобильная газозаправочная станция (ГПУ)»
Начальная цена
570 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Оренбург"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"
Адрес местонахождения
460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2
Отсутствуют
71.20.6
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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