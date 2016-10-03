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Номер извещения
31604085629
Уникальный номер закупки
16/2.2/0053790/ДШельф
Наименование закупки
Приобретение ЗИП к аппаратам
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
12.09.2016 06:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40
Почтовый адрес
693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4
Контактный телефон
+7 4242 49-71-60
Факс
+7 4242 49-72-74
Адрес электронной почты
a_vylekzhanin@shelf-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Вылекжанин Андрей Геннадьевич
Место рассмотрения предложений
Сахалинская область г. Южно-Сахалинск ул. Детская 4 индекс 693000
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение ЗИП к аппаратам
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.10.2016 06:00 GMT +303.10.2016 06:0003.10.2016 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604085629Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение ЗИП к аппаратамСахалинская область г. Южно-Сахалинск ул. Детская 4 индекс 693000
Дата и время вскрытия заявок
03.10.2016 06:0003.10.2016 06:0003.10.2016 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604085629Дата и время вскрытия заявок Приобретение ЗИП к аппаратамСахалинская область г. Южно-Сахалинск ул. Детская 4 индекс 693000
Подведение итогов не позднее
18.11.2016 15:0018.11.2016 15:0018.11.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604085629Подведение итогов не позднее Приобретение ЗИП к аппаратамСахалинская область г. Южно-Сахалинск ул. Детская 4 индекс 693000
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение ЗИП к аппаратам
Начальная цена
10 315 606,36
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск
Все закупки и тендеры Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск
Адрес местонахождения
693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40
693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4
Отсутствуют
46.6
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 28
Кол-во: 36
Кол-во: 1
Кол-во: 8
Кол-во: 6
Кол-во: 4
Кол-во: 12
Кол-во: 2
Кол-во: 36
Кол-во: 4
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