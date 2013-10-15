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Номер извещения
31300570199
Уникальный номер закупки
13-2.2-0990
Наименование закупки
Поставка дизельного топлива ГОСТ 305-82 (или эквивалент) для нужд ООО «Газпром подземремонт Оренбург»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.09.2013 07:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460027, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Донгузская, 60А
Почтовый адрес
460027, Российская Федерация, 56, Оренбург, г. Оренбург, ул. Донгузская, д. 60А
Контактный телефон
+7 3532 73-43-18
Факс
+7 3532 73-43-99
Адрес электронной почты
opt@gpro.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Абдульманов Олег Ширзатович
Место рассмотрения предложений
Оренбург
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и связанными продуктами
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка дизельного топлива ГОСТ 305-82 (или эквивалент) для нужд ООО «Газпром подземремонт Оренбург»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.10.2013 11:30 GMT +315.10.2013 11:3015.10.2013 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300570199Дата и время окончания срока приема заявок Поставка дизельного топлива ГОСТ 305-82 (или эквивалент) для нужд ООО «Газпром подземремонт Оренбург»Оренбург
Дата и время вскрытия заявок
15.10.2013 11:3015.10.2013 11:3015.10.2013 11:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300570199Дата и время вскрытия заявок Поставка дизельного топлива ГОСТ 305-82 (или эквивалент) для нужд ООО «Газпром подземремонт Оренбург»Оренбург
Подведение итогов не позднее
05.11.2013 14:0005.11.2013 14:0005.11.2013 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300570199Подведение итогов не позднее Поставка дизельного топлива ГОСТ 305-82 (или эквивалент) для нужд ООО «Газпром подземремонт Оренбург»Оренбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка дизельного топлива ГОСТ 305-82 (или эквивалент) для нужд ООО «Газпром подземремонт Оренбург»
Начальная цена
6 408 991,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром подземремонт Оренбург
Все закупки и тендеры Газпром подземремонт Оренбург
Адрес местонахождения
460027, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Донгузская, 60А
460027, Российская Федерация, 56, Оренбург, г. Оренбург, ул. Донгузская, д. 60А
Отсутствуют
51.51
Документация лота
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