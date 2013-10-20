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Номер извещения
31300578458
Уникальный номер закупки
13_2.2_2521
Наименование закупки
Право заключения договора поставки канцелярских товаров для нужд Сургутского филиала ООО «Газпромтранс» в 2014 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.09.2013 09:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Контактный телефон
+7 3462 37-65-62
Факс
+7 499 580-19-07
Адрес электронной почты
knv@sur.gptrans.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Калинина Наталия Владимировна
Место рассмотрения предложений
Россия, Тюменская область, г. Сургут, ул. Маяковского, 9а
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Поставка канцелярских товаров для нужд Сургутского филиала ООО «Газпромтранс» в 2014 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.10.2013 16:00 GMT +320.10.2013 16:0020.10.2013 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300578458Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцелярских товаров для нужд Сургутского филиала ООО «Газпромтранс» в 2014 годуРоссия, Тюменская область, г. Сургут, ул. Маяковского, 9а
Дата и время вскрытия заявок
21.10.2013 11:0021.10.2013 11:0021.10.2013 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300578458Дата и время вскрытия заявок Поставка канцелярских товаров для нужд Сургутского филиала ООО «Газпромтранс» в 2014 годуРоссия, Тюменская область, г. Сургут, ул. Маяковского, 9а
Подведение итогов не позднее
01.11.2013 16:0001.11.2013 16:0001.11.2013 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300578458Подведение итогов не позднее Поставка канцелярских товаров для нужд Сургутского филиала ООО «Газпромтранс» в 2014 годуРоссия, Тюменская область, г. Сургут, ул. Маяковского, 9а
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка канцелярских товаров для нужд Сургутского филиала ООО «Газпромтранс» в 2014 году
Начальная цена
1 553 267,16
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпромтранс
Все закупки и тендеры Газпромтранс
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Отсутствуют
51.47.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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