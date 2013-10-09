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Номер извещения
31300573372
Уникальный номер закупки
13-2.1-3774
Наименование закупки
Выполнение проектно-изыскательских работ по созданию в г. Оренбурге учебно-тренажерного комплекса (УТК) для обучения персонала работе с технологиями по производству гелия, этана, ШФЛУ и технологиями по малотоннажному производству сжиженного природного газа, его хранения и регазификации для нужд ООО «Газпром добыча Оренбург» (1196/ДОренбург/13-2.1-3774/26.09.13/ЗЭПГОС)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.09.2013 11:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Выполнение проектно-изыскательских работ по созданию в г. Оренбурге учебно-тренажерного комплекса (УТК) для обучения персонала работе с технологиями по производству гелия, этана, ШФЛУ и технологиями по малотоннажному производству сжиженного природного газа, его хранения и регазификации
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.10.2013 12:00 GMT +309.10.2013 12:0009.10.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300573372Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектно-изыскательских работ по созданию в г. Оренбурге учебно-тренажерного комплекса (УТК) для обучения персонала работе с технологиями по производству гелия, этана, ШФЛУ и технологиями по малотоннажному производству сжиженного природного газа, его хранения и регазификацииМосква
Дата и время вскрытия заявок
10.10.2013 10:0010.10.2013 10:0010.10.2013 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300573372Дата и время вскрытия заявок Выполнение проектно-изыскательских работ по созданию в г. Оренбурге учебно-тренажерного комплекса (УТК) для обучения персонала работе с технологиями по производству гелия, этана, ШФЛУ и технологиями по малотоннажному производству сжиженного природного газа, его хранения и регазификацииМосква
Подведение итогов не позднее
18.10.2013 20:0018.10.2013 20:0018.10.2013 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300573372Подведение итогов не позднее Выполнение проектно-изыскательских работ по созданию в г. Оренбурге учебно-тренажерного комплекса (УТК) для обучения персонала работе с технологиями по производству гелия, этана, ШФЛУ и технологиями по малотоннажному производству сжиженного природного газа, его хранения и регазификацииМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
18.10.201318.10.2013 20:0018.10.2013 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300573372Подведение итогов не позднее Выполнение проектно-изыскательских работ по созданию в г. Оренбурге учебно-тренажерного комплекса (УТК) для обучения персонала работе с технологиями по производству гелия, этана, ШФЛУ и технологиями по малотоннажному производству сжиженного природного газа, его хранения и регазификацииМосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение проектно-изыскательских работ по созданию в г. Оренбурге учебно-тренажерного комплекса (УТК) для обучения персонала работе с технологиями по производству гелия, этана, ШФЛУ и технологиями по малотоннажному производству сжиженного природного газа, его хранения и регазификации
Начальная цена
30 610 004,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Оренбург"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"
Адрес местонахождения
460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2
Отсутствуют
74.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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