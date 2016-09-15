www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31604081511
Уникальный номер закупки
16/2.2/0062509/АК1825
Наименование закупки
Поставка масла моторного для транспортных средств для нужд ЗАО "АК № 1825"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
09.09.2016 09:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460961, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ЛЕСОЗАЩИТНАЯ, 20,
Почтовый адрес
460052, г. Оренбург, ул. Лесозащитная, д. 20
Контактный телефон
+7 3532 34-32-66
Факс
+7 3532 34-32-51
Адрес электронной почты
zakupki@ak1825.e4u.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бредихина Лидия Михайловна
Место рассмотрения предложений
г. Оренбург, ул. Лесозащитная, д. 20
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка масла моторного для транспортных средств для нужд ЗАО "АК № 1825"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.09.2016 09:00 GMT +315.09.2016 09:0015.09.2016 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604081511Дата и время окончания срока приема заявок Поставка масла моторного для транспортных средств для нужд ЗАО "АК № 1825"г. Оренбург, ул. Лесозащитная, д. 20
Дата и время вскрытия заявок
15.09.2016 10:0015.09.2016 10:0015.09.2016 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604081511Дата и время вскрытия заявок Поставка масла моторного для транспортных средств для нужд ЗАО "АК № 1825"г. Оренбург, ул. Лесозащитная, д. 20
Подведение итогов не позднее
16.09.2016 13:0016.09.2016 13:0016.09.2016 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604081511Подведение итогов не позднее Поставка масла моторного для транспортных средств для нужд ЗАО "АК № 1825"г. Оренбург, ул. Лесозащитная, д. 20
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка масла моторного для транспортных средств для нужд ЗАО "АК № 1825"
Начальная цена
581 653,27
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "АК № 1825"
Все закупки и тендеры АО "АК № 1825"
Адрес местонахождения
460961, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ЛЕСОЗАЩИТНАЯ, 20,
460052, г. Оренбург, ул. Лесозащитная, д. 20
Отсутствуют
47.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.