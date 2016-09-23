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Номер извещения
31604080667
Уникальный номер закупки
16/2.1/0061431/ТГСургут
Наименование закупки
Услуги по разработке системы мер по защите транспортных средств
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
09.09.2016 06:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
Почтовый адрес
628412
Контактный телефон
+7 3462 75-12-21
Факс
Адрес электронной почты
ZavalishinEV@surgut.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Завалишин Евгений Викторович
Место рассмотрения предложений
628412, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Университетская 1.
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по разработке системы мер по защите транспортных средств
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.09.2016 10:00 GMT +323.09.2016 10:0023.09.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604080667Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по разработке системы мер по защите транспортных средств628412, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Университетская 1.
Дата и время вскрытия заявок
23.09.2016 12:0023.09.2016 12:0023.09.2016 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604080667Дата и время вскрытия заявок Услуги по разработке системы мер по защите транспортных средств628412, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Университетская 1.
Подведение итогов не позднее
30.09.2016 14:0030.09.2016 14:0030.09.2016 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604080667Подведение итогов не позднее Услуги по разработке системы мер по защите транспортных средств628412, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Университетская 1.
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по разработке системы мер по защите транспортных средств
Начальная цена
589 882,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ"
Адрес местонахождения
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
628412
Отсутствуют
74.90.31
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
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