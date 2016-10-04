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Номер извещения
31604079899
Уникальный номер закупки
16/2.1/0055165/ДКраснодар
Наименование закупки
Услуги по разработке нормативно-технической документации на эксплуатацию ОПО транспорта углеводородов ООО "Газпром добыча Краснодар" (2 лота)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
08.09.2016 17:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62
Почтовый адрес
350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62
Контактный телефон
+7 861 200-49-00 доб. 33461
Факс
+7 861 213-10-97
Адрес электронной почты
r.zaytsev@kuban.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зайцев Родион Юрьевич
Место рассмотрения предложений
г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, 53
Закупки и тендеры Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги
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Услуги по разработке нормативно-технической документации на эксплуатацию ОПО транспорта углеводородов ЛПУМТ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.10.2016 10:00 GMT +304.10.2016 10:0004.10.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604079899Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по разработке нормативно-технической документации на эксплуатацию ОПО транспорта углеводородов ЛПУМТг. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, 53
Дата и время вскрытия заявок
04.10.2016 11:0004.10.2016 11:0004.10.2016 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604079899Дата и время вскрытия заявок Услуги по разработке нормативно-технической документации на эксплуатацию ОПО транспорта углеводородов ЛПУМТг. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, 53
Подведение итогов не позднее
07.10.2016 16:0007.10.2016 16:0007.10.2016 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604079899Подведение итогов не позднее Услуги по разработке нормативно-технической документации на эксплуатацию ОПО транспорта углеводородов ЛПУМТг. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, 53
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по разработке нормативно-технической документации на эксплуатацию ОПО транспорта углеводородов ЛПУМТ
Начальная цена
2 341 239,23
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Краснодар"
Адрес местонахождения
350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62
Отсутствуют
71.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Услуги по разработке нормативно-технической документации на эксплуатацию ОПО транспорта углеводородов Каневского ГПУ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.10.2016 10:00 GMT +304.10.2016 10:0004.10.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604079899Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по разработке нормативно-технической документации на эксплуатацию ОПО транспорта углеводородов Каневского ГПУг. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, 53
Дата и время вскрытия заявок
04.10.2016 11:0004.10.2016 11:0004.10.2016 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604079899Дата и время вскрытия заявок Услуги по разработке нормативно-технической документации на эксплуатацию ОПО транспорта углеводородов Каневского ГПУг. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, 53
Подведение итогов не позднее
07.10.2016 16:0007.10.2016 16:0007.10.2016 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604079899Подведение итогов не позднее Услуги по разработке нормативно-технической документации на эксплуатацию ОПО транспорта углеводородов Каневского ГПУг. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, 53
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
07.10.201607.10.2016 16:0007.10.2016 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604079899Подведение итогов не позднее Услуги по разработке нормативно-технической документации на эксплуатацию ОПО транспорта углеводородов Каневского ГПУг. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, 53
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по разработке нормативно-технической документации на эксплуатацию ОПО транспорта углеводородов Каневского ГПУ
Начальная цена
983 789,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Краснодар"
Адрес местонахождения
350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62
Отсутствуют
71.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
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