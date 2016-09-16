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Номер извещения
31604078927
Уникальный номер закупки
16/2.2/0062371/ККНадежда
Наименование закупки
Поставка сыра в ассортименте
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
08.09.2016 14:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3
Почтовый адрес
353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3
Контактный телефон
+7 86141 9-07-77
Факс
+7 86141 9-00-80
Адрес электронной почты
snabmanager@nadezhda.ru
Ф.И.О. контактного лица
Меркулов Марк Аркадьевич
Место рассмотрения предложений
Краснодарский край, г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, 3
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка сыра в ассортименте
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.09.2016 10:00 GMT +316.09.2016 10:0016.09.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604078927Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сыра в ассортиментеКраснодарский край, г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, 3
Дата и время вскрытия заявок
16.09.2016 11:0016.09.2016 11:0016.09.2016 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604078927Дата и время вскрытия заявок Поставка сыра в ассортиментеКраснодарский край, г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, 3
Подведение итогов не позднее
26.09.2016 13:0026.09.2016 13:0026.09.2016 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604078927Подведение итогов не позднее Поставка сыра в ассортиментеКраснодарский край, г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, 3
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка сыра в ассортименте
Начальная цена
552 299,08
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Курортный комплекс Надежда
Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда
Адрес местонахождения
353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3
353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3
Отсутствуют
10.51.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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