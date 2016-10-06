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Номер извещения
31604076545
Уникальный номер закупки
16/2.1/0054319/ДЯмбург
Наименование закупки
Выполнение проектных и изыскательских работ "Реконструкция автозаправочных станций" (ЗАКУПКА ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА № 0039/16/2.1/0054319/ДЯмбург/ЗП/ГОС/Э/08.09.2016)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
08.09.2016 07:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г
Почтовый адрес
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г
Контактный телефон
+7 34949 6-67-71
Факс
+7 34949 6-65-30
Адрес электронной почты
A.Kerbel@ygd.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кербель Андрей Олегович
Место рассмотрения предложений
629306, г. Новый Уренгой, ул. Геологоразведчиков, д. 9, кабинет 302В
Закупки и тендеры Услуги инженерно-технического характера Эта группировка не включает: - услуги по научным исследованиям и экспериментальным разработкам в области технических наук, см. 72.19.2
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение проектных и изыскательских работ "Реконструкция автозаправочных станций"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.10.2016 10:00 GMT +306.10.2016 10:0006.10.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604076545Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектных и изыскательских работ "Реконструкция автозаправочных станций"629306, г. Новый Уренгой, ул. Геологоразведчиков, д. 9, кабинет 302В
Дата и время вскрытия заявок
06.10.2016 13:0006.10.2016 13:0006.10.2016 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604076545Дата и время вскрытия заявок Выполнение проектных и изыскательских работ "Реконструкция автозаправочных станций"629306, г. Новый Уренгой, ул. Геологоразведчиков, д. 9, кабинет 302В
Подведение итогов не позднее
17.10.2016 13:0017.10.2016 13:0017.10.2016 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604076545Подведение итогов не позднее Выполнение проектных и изыскательских работ "Реконструкция автозаправочных станций"629306, г. Новый Уренгой, ул. Геологоразведчиков, д. 9, кабинет 302В
Текущий статус
Прием заявок на участие
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение проектных и изыскательских работ "Реконструкция автозаправочных станций"
Начальная цена
19 425 811,75
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Ямбург"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"
Адрес местонахождения
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г
Отсутствуют
71.12.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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