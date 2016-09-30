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Номер извещения
31604075399
Уникальный номер закупки
16/2.2/0010574/Электрогаз
Наименование закупки
Поставка высоковольтных электроприборов (для производства работ) для нужд филиала "Новоуренгойэлектрогаз" АО Элнектрогаз Газпром
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
07.09.2016 16:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117449, Российская Федерация, Москва, Винокурова, 3
Почтовый адрес
117418, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, 25А
Контактный телефон
+7 499 580-42-89
Факс
+7 799 58-04220
Адрес электронной почты
tender@elektrogaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Резник Лариса Владимировна
Место рассмотрения предложений
г.Москва, ул.Профсоюзная, д.25А
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка высоковольтных электроприборов (для производства работ) для нужд филиала "Новоуренгойэлектрогаз" АО Электрогаз Газпром"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.09.2016 17:00 GMT +330.09.2016 17:0030.09.2016 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604075399Дата и время окончания срока приема заявок Поставка высоковольтных электроприборов (для производства работ) для нужд филиала "Новоуренгойэлектрогаз" АО Электрогаз Газпром"г.Москва, ул.Профсоюзная, д.25А
Дата и время вскрытия заявок
03.10.2016 10:0003.10.2016 10:0003.10.2016 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604075399Дата и время вскрытия заявок Поставка высоковольтных электроприборов (для производства работ) для нужд филиала "Новоуренгойэлектрогаз" АО Электрогаз Газпром"г.Москва, ул.Профсоюзная, д.25А
Подведение итогов не позднее
07.10.2016 15:0007.10.2016 15:0007.10.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604075399Подведение итогов не позднее Поставка высоковольтных электроприборов (для производства работ) для нужд филиала "Новоуренгойэлектрогаз" АО Электрогаз Газпром"г.Москва, ул.Профсоюзная, д.25А
Текущий статус
Прием заявок на участие
Дата подведения итогов
07.10.201607.10.2016 15:0007.10.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604075399Подведение итогов не позднее Поставка высоковольтных электроприборов (для производства работ) для нужд филиала "Новоуренгойэлектрогаз" АО Электрогаз Газпром"г.Москва, ул.Профсоюзная, д.25А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка высоковольтных электроприборов (для производства работ) для нужд филиала "Новоуренгойэлектрогаз" АО Электрогаз Газпром"
Начальная цена
1 724 515,81
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "Газпром электрогаз"
Все закупки и тендеры АО "Газпром электрогаз"
Адрес местонахождения
117449, Российская Федерация, Москва, Винокурова, 3
117418, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, 25А
Отсутствуют
46.69.7
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 6
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