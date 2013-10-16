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Номер извещения
31300570132
Уникальный номер закупки
13_2.2_2654
Наименование закупки
Поставка запасных частей к автомобильной и специальной технике
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.09.2013 06:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н
Почтовый адрес
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н
Контактный телефон
+7 34949 9-66-44
Факс
Адрес электронной почты
m.petrov@urengoy-remont.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Петров Михаил Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запасных частей к автомобильной и специальной технике
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.10.2013 13:00 GMT +316.10.2013 13:0016.10.2013 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300570132Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей к автомобильной и специальной техникеНовый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
16.10.2013 13:0016.10.2013 13:0016.10.2013 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300570132Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей к автомобильной и специальной техникеНовый Уренгой
Подведение итогов не позднее
23.10.2013 13:0023.10.2013 13:0023.10.2013 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300570132Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей к автомобильной и специальной техникеНовый Уренгой
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей к автомобильной и специальной технике
Начальная цена
8 986 511,48
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
Адрес местонахождения
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н
Отсутствуют
51.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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