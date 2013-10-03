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Номер извещения
31300567303
Уникальный номер закупки
766/23.09.13/ЗПЭ
Наименование закупки
Поставка бензола сырого каменноугольного 766/23.09.13/ЗПЭ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2013 18:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-11-43
Факс
+7 34763 9-21-03
Адрес электронной почты
zakupka@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хатунцев Александр Викторович
Место рассмотрения предложений
Салават
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Бензол сырой каменноугольный
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.10.2013 16:00 GMT +303.10.2013 16:0003.10.2013 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300567303Дата и время окончания срока приема заявок Бензол сырой каменноугольныйСалават
Дата и время вскрытия заявок
03.10.2013 16:0003.10.2013 16:0003.10.2013 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300567303Дата и время вскрытия заявок Бензол сырой каменноугольныйСалават
Подведение итогов не позднее
07.10.2013 08:0007.10.2013 08:0007.10.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300567303Подведение итогов не позднее Бензол сырой каменноугольныйСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Бензол сырой каменноугольный
Начальная цена
6 249 890,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
24
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Бензол сырой каменноугольный
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.10.2013 16:00 GMT +303.10.2013 16:0003.10.2013 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300567303Дата и время окончания срока приема заявок Бензол сырой каменноугольныйСалават
Дата и время вскрытия заявок
03.10.2013 16:0003.10.2013 16:0003.10.2013 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300567303Дата и время вскрытия заявок Бензол сырой каменноугольныйСалават
Подведение итогов не позднее
07.10.2013 08:0007.10.2013 08:0007.10.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300567303Подведение итогов не позднее Бензол сырой каменноугольныйСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Бензол сырой каменноугольный
Начальная цена
6 249 890,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
24
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Бензол сырой каменноугольный
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.10.2013 16:00 GMT +303.10.2013 16:0003.10.2013 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300567303Дата и время окончания срока приема заявок Бензол сырой каменноугольныйСалават
Дата и время вскрытия заявок
03.10.2013 16:0003.10.2013 16:0003.10.2013 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300567303Дата и время вскрытия заявок Бензол сырой каменноугольныйСалават
Подведение итогов не позднее
07.10.2013 08:0007.10.2013 08:0007.10.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300567303Подведение итогов не позднее Бензол сырой каменноугольныйСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Бензол сырой каменноугольный
Начальная цена
6 249 890,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
24
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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