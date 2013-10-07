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Номер извещения
31300567331
Уникальный номер закупки
13_2.1_5789
Наименование закупки
Оказание медицинских услуг работникам, членам их семей и пенсионерам ООО «Газпром добыча Оренбург» для нужд ООО «Газпром добыча Оренбург»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2013 18:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-50-46
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Новикова Елена Вячеславовна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание медицинских услуг работникам, членам их семей и пенсионерам ООО «Газпром добыча Оренбург» для нужд ООО «Газпром добыча Оренбург»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.10.2013 12:00 GMT +307.10.2013 12:0007.10.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300567331Дата и время окончания срока приема заявок Оказание медицинских услуг работникам, членам их семей и пенсионерам ООО «Газпром добыча Оренбург» для нужд ООО «Газпром добыча Оренбург»Москва
Дата и время вскрытия заявок
08.10.2013 11:0508.10.2013 11:0508.10.2013 11:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300567331Дата и время вскрытия заявок Оказание медицинских услуг работникам, членам их семей и пенсионерам ООО «Газпром добыча Оренбург» для нужд ООО «Газпром добыча Оренбург»Москва
Подведение итогов не позднее
22.10.2013 23:5922.10.2013 23:5922.10.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300567331Подведение итогов не позднее Оказание медицинских услуг работникам, членам их семей и пенсионерам ООО «Газпром добыча Оренбург» для нужд ООО «Газпром добыча Оренбург»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание медицинских услуг работникам, членам их семей и пенсионерам ООО «Газпром добыча Оренбург» для нужд ООО «Газпром добыча Оренбург»
Начальная цена
90 971 885,34
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Оренбург"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"
Адрес местонахождения
460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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