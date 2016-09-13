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Номер извещения
31604068251
Уникальный номер закупки
16/2.2/0061731/ДОКСигнал
Наименование закупки
поставка кроватей для ООО ДОК "Сигнал"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
06.09.2016 09:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, Кабардинка, Революционная, 91
Почтовый адрес
353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Революционная, д. 91
Контактный телефон
+7 86141 6-53-59
Факс
+7 86141 6-53-41
Адрес электронной почты
urist@doksignal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мирошниченко Наталья Ивановна
Место рассмотрения предложений
ЭТП ГПБ
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка кроватей для ООО ДОК "Сигнал"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.09.2016 16:00 GMT +313.09.2016 16:0013.09.2016 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604068251Дата и время окончания срока приема заявок поставка кроватей для ООО ДОК "Сигнал"ЭТП ГПБ
Дата и время вскрытия заявок
13.09.2016 16:0013.09.2016 16:0013.09.2016 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604068251Дата и время вскрытия заявок поставка кроватей для ООО ДОК "Сигнал"ЭТП ГПБ
Подведение итогов не позднее
18.09.2016 16:0018.09.2016 16:0018.09.2016 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604068251Подведение итогов не позднее поставка кроватей для ООО ДОК "Сигнал"ЭТП ГПБ
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка кроватей для ООО ДОК "Сигнал"
Начальная цена
586 460,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ДОК Сигнал
Все закупки и тендеры ДОК Сигнал
Адрес местонахождения
353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, Кабардинка, Революционная, 91
353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Революционная, д. 91
Отсутствуют
31
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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