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Номер извещения
31300566724
Уникальный номер закупки
13-500
Наименование закупки
Поставка приборов КИП и А
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2013 15:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8
Почтовый адрес
629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8
Контактный телефон
+7 34949 4-88-65
Факс
7--
Адрес электронной почты
a.g.karpenko@gd-urengoy.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Карпенко Артем Геннадьевич
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка приборов КИП и А
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.10.2013 06:00 GMT +315.10.2013 06:0015.10.2013 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300566724Дата и время окончания срока приема заявок Поставка приборов КИП и АНовый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
15.10.2013 08:0015.10.2013 08:0015.10.2013 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300566724Дата и время вскрытия заявок Поставка приборов КИП и АНовый Уренгой
Подведение итогов не позднее
22.10.2013 16:0022.10.2013 16:0022.10.2013 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300566724Подведение итогов не позднее Поставка приборов КИП и АНовый Уренгой
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка приборов КИП и А
Начальная цена
342 955,59
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Уренгой"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"
Адрес местонахождения
629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8
Отсутствуют
33.2
Документация лота
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