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Номер извещения
31604063908
Уникальный номер закупки
16/2.1/0000933/ТГСургут
Наименование закупки
Разработка проектной и рабочей документации на строительство объектов: 1. "Защитное сооружение гражданской обороны - убежище на КС-1 " Вынгапуровская"; 2. "Защитное сооружение гражданской обороны - убежище на КС-11 " Богандинская".
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
05.09.2016 07:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
Почтовый адрес
628412
Контактный телефон
+7 3462 75-06-05
Факс
Адрес электронной почты
pinchukovaa@surgut.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пинчуков Антон Александрович
Место рассмотрения предложений
г.Сургут, ул.Университетская, д.1
Закупки и тендеры Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги
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Разработка проектной и рабочей документации на строительство объектов: 1. "Защитное сооружение гражданской обороны - убежище на КС-1 " Вынгапуровская"; 2. "Защитное сооружение гражданской обороны - убежище на КС-11 " Богандинская".
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.09.2016 10:00 GMT +326.09.2016 10:0026.09.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604063908Дата и время окончания срока приема заявок Разработка проектной и рабочей документации на строительство объектов: 1. "Защитное сооружение гражданской обороны - убежище на КС-1 " Вынгапуровская"; 2. "Защитное сооружение гражданской обороны - убежище на КС-11 " Богандинская". г.Сургут, ул.Университетская, д.1
Дата и время вскрытия заявок
26.09.2016 12:0026.09.2016 12:0026.09.2016 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604063908Дата и время вскрытия заявок Разработка проектной и рабочей документации на строительство объектов: 1. "Защитное сооружение гражданской обороны - убежище на КС-1 " Вынгапуровская"; 2. "Защитное сооружение гражданской обороны - убежище на КС-11 " Богандинская". г.Сургут, ул.Университетская, д.1
Подведение итогов не позднее
10.10.2016 15:0010.10.2016 15:0010.10.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604063908Подведение итогов не позднее Разработка проектной и рабочей документации на строительство объектов: 1. "Защитное сооружение гражданской обороны - убежище на КС-1 " Вынгапуровская"; 2. "Защитное сооружение гражданской обороны - убежище на КС-11 " Богандинская". г.Сургут, ул.Университетская, д.1
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
10.10.201610.10.2016 15:0010.10.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604063908Подведение итогов не позднее Разработка проектной и рабочей документации на строительство объектов: 1. "Защитное сооружение гражданской обороны - убежище на КС-1 " Вынгапуровская"; 2. "Защитное сооружение гражданской обороны - убежище на КС-11 " Богандинская". г.Сургут, ул.Университетская, д.1
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка проектной и рабочей документации на строительство объектов: 1. "Защитное сооружение гражданской обороны - убежище на КС-1 " Вынгапуровская"; 2. "Защитное сооружение гражданской обороны - убежище на КС-11 " Богандинская".
Начальная цена
14 410 357,38
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ"
Адрес местонахождения
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
628412
Отсутствуют
71.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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