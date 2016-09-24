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    Главная / Торги / Поставка комплектующих связи

    Поставка комплектующих связи

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.09.2016 10:0024.09.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604061651Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплектующих связи годовая заявка 2016 год (малоценка)РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-т Октябрьской революции, д.6Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31604061651

    Уникальный номер закупки

    16/2.2/0053792/ТГСтаврополь

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка комплектующих связи

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.09.2016 14:04

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    152 Материалы к запросу предложений.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"

    Юридический адрес

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,

    Почтовый адрес

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6

    Контактный телефон

    +7 8652 22-93-50

    Факс

    +7 8652 26-30-45

    Адрес электронной почты

    Shevchenko_A_V@ktg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шевченко Андрей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-т Октябрьской революции, д.6

    Закупки и тендеры Ставропольский Край

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле электронным и телекоммуникационным оборудованием и его частями

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка комплектующих связи годовая заявка 2016 год (малоценка)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.09.2016 10:00 GMT +324.09.2016 10:0024.09.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604061651Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплектующих связи годовая заявка 2016 год (малоценка)РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-т Октябрьской революции, д.6

    Дата и время вскрытия заявок

    26.09.2016 13:0026.09.2016 13:0026.09.2016 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604061651Дата и время вскрытия заявок Поставка комплектующих связи годовая заявка 2016 год (малоценка)РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-т Октябрьской революции, д.6

    Подведение итогов не позднее

    11.10.2016 14:3011.10.2016 14:3011.10.2016 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604061651Подведение итогов не позднее Поставка комплектующих связи годовая заявка 2016 год (малоценка)РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-т Октябрьской революции, д.6

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    11.10.201611.10.2016 14:3011.10.2016 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604061651Подведение итогов не позднее Поставка комплектующих связи годовая заявка 2016 год (малоценка)РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-т Октябрьской революции, д.6

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплектующих связи годовая заявка 2016 год (малоценка)

    Начальная цена

    2 941 242,14

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"

    Адрес местонахождения

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    46.52.1

    Торговля оптовая телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Патч-корд RJ45, кат. 5е, UTP, 100 Ом, PVC, длина 2,5 м LEGRA"

    Кол-во: 40

    "Позиция 2"

    "Радиостанция носимая УКВ ТУ завода-изготовителя"

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    ""Вилка телефонная с адаптером RJ-11(6P4C+2[RJ-11(6P4C) ООО""Связьтраст"", г. Москва""

    Кол-во: 50

    "Позиция 4"

    ""Коробка телефонная внешняя RJ-11(6P4C) ТУ завода-изготовителяООО ""Связьтраст"", г. Москва""

    Кол-во: 107

    "Позиция 5"

    ""Коробка распределительная КРТП 10 Х 2 156х76х70 ТУзавода-изготовителя для расключения 10-и парного кабеля ООО""Связьтраст"", г. Москва""

    Кол-во: 15

    "Позиция 6"

    ""Плинт с размыкающимися контактами Krone ООО ""Связьтраст"", г.Москва""

    Кол-во: 25

    "Позиция 7"

    ""Капсюль телефонный ТК-67НТ ТУ завода-изготовителя ООО""Связьтраст"", г. Москва""

    Кол-во: 16

    "Позиция 8"

    ""Бокс кабельный БММ 1 - 2 ТУ завода-изготовителяООО""Связьтраст"" г.Москва""

    Кол-во: 3

    "Позиция 9"

    ""Бокс кабельный БММ 1 - 1 ТУ завода-изготовителяООО""Связьтраст"" г.Москва""

    Кол-во: 3

    "Позиция 10"

    ""Мультиметр Fluke 259 ТУ завода-изготовителя ООО ""Элиз"", г.Череповец""

    Кол-во: 6

    "Позиция 11"

    "Разъем PLUG-6P6C-U-С5-SH RJ-45 (8P8C) категория 5е,экранированный, универсальный (для одножильного имногожильного кабеля)"

    Кол-во: 1016

    "Позиция 12"

    "Разъем PLUG-4P4C-Р2-С2 телефонный RJ-11 (4P4C)"

    Кол-во: 500

    "Позиция 13"

    "Розетка SB-GTF2-8P8C-C6-WH RJ-45 (8P8C) категория6,двойная,внутренняя"

    Кол-во: 50

    "Позиция 14"

    "Инвертор напряжения Штиль PS 24/700C-P-2 1U 483х44х365ммГБРА.430434.001ТУ для электропитания электронной аппаратуры исредств связи переменным напряжением 220В, 50 Гц спотребляемой мощностью 1700ВА ЗАО «ИРБИС-Т», г. Тула"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Конвертор напряжения Форпост DC/DC-24/12В-20A-1U 480х44х220ммТУ 6659-004-14769626-2007 для электропитания электроннойаппаратуры и средств связи постоянным напряжением 12В ипотребляемым током до 20А на объектах с использованием цепипос ООО «Системы пр"

    Кол-во: 3

    "Позиция 16"

    "Инвертор напряжения Форпост DC/AC-24/220В-1500ВА-2U BP480х88х325мм ТУ 6659-004-14769626-2007 для электропитанияэлектронной аппаратуры и средств связи переменным напряжением220В, 50 Гц с потребляемой мощностью 1500ВА на объектах сиспользован ООО «Сист"

    Кол-во: 3

    "Позиция 17"

    "Маркер электронный 1401-XR Scotchmark EMS 2 60-6111-6113-6"

    Кол-во: 3

    "Позиция 18"

    "Устройство для очистки оптических разъемов Neoclean-E250 длячистки торцов феррул коннекторов FC, SC. (NEOCLEAN E3, NTT-ATATC-NE-E1) NTTAT"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Набор Tempo Textron LAN ProNavigator для тестированиятелефонных кабелей и витой пары категории 5, 5е, 6"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Розетка SB2-1-8P8C-C5e-WH компьютерная RJ-45 (8P8C) категория5е,одинарная,внешняя, Dual IDC (110&Krone type)"

    Кол-во: 86

    "Позиция 21"

    "Розетка SB2-2-8P8C-C5e-SH-WH компьютерная RJ-45 (8P8C)категория 5е,экранированная, двойная внешняя, Dual IDC(110&Krone type)"

    Кол-во: 65

    "Позиция 22"

    ""Элемент модемный МЭ-03 для системы телемеханики""Магистраль-2""""

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Аппарат факсимильный Panasonic KX-FL 423 RU"

    Кол-во: 9

    "Позиция 24"

    ""Аппарат телефонный Телта 217-2 черный Снят с производства ОАО ""Телта"". г. Пермь""

    Кол-во: 8

    "Позиция 25"

    ""Полка выдвижная TLK-SHFC-400-GY 418х400х49 мм ТУ3430-005-17798540-2009 для обслуживания оборудования массойдо 15кг А0000003047 ООО ""Тайле Рус"", г. Москва""

    Кол-во: 10

    "Позиция 26"

    "Электрод ELST2-20A в комплекте 2 штуки для сварочногоаппарата оптического волокна Fujikura, для нераъемногосоединения оптических волокон 10102 Fujikura"

    Кол-во: 5

    "Позиция 27"

    "Салфетки для протирки оптических волокон SNR-WIP-DRI 11х21смв упаковке - 280 штук для очистки оптического волокна отостатков эпоксиакрилового покрытия после его удалениястриппером"

    Кол-во: 6

    "Позиция 28"

    "Камера оптическая трубопроводная КОТ-2 диаметр 1060мм, высота5120мм, внешний выступ ввод ТУ 2248-001-47025792-00, ГОСТ15150 материал полиэтилен, вес: корпус камеры-16кг,крышка-12кг, комплект крепления-3кг, вводы в камерупредставляют единое целое с ко"

    Кол-во: 8

    "Позиция 29"

    "Аппарат факсимильный Canon I-SENSYS MF 43500 ПРИНТЕР, СКАНЕР,КОПИР, ФАКС"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Аппарат телефонный факсимильный Panasonic KX-FLM 663RUW50х50х36,5см"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Трубка ССД ТУТ 12/3-1500 120602-00011"

    Кол-во: 50

    "Позиция 32"

    "Патч-корд RJ45, кат. 5е, UTP, 100 Ом, PVC, длина 0,6 м LEGRA"

    Кол-во: 40

    "Позиция 33"

    "Розетка телефонная SB-2-6P4C-C2-WH RJ-12 6Р4С внешняя на 2гнезда"

    Кол-во: 41

    "Позиция 34"

    "Розетка телефонная SB-1-6P4C-C2-WH 6Р4С внешняя на 1 гнездо"

    Кол-во: 20

    "Позиция 35"

    "Разъем модульный телефонный 6Р4С"

    Кол-во: 50

    "Позиция 36"

    ""Аппаратура диспетчерской связи БР-4402 магистральныйответвитель НП ЗАО ""РЭКО-ВЕК"", г. Нижний Новгород""

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    ""Пункт диспетчерской связи промежуточный ППДС-4НПТВ.469453.058 в комплекте телефонный аппарат, устройствогромкого вызова ЗАО ""Реко-Век"", г. Нижний Новгород""

    Кол-во: 5

    "Позиция 38"

    ""Антенна направленная АН-433 ООО ""Альтоника"", г. Москва""

    Кол-во: 8

    "Позиция 39"

    ""Комплект для защиты сварочных оптических соединений КДЗС 60ммдля сращивания оптических волокон ООО""Тантал""""

    Кол-во: 200

    "Позиция 40"

    ""Мультиметр Fluke 189 ТУ завода-изготовителя ООО ""Элиз"", г.Череповец""

    Кол-во: 3

    "Позиция 41"

    "Аппарат факсимильный Panasonic KX-FLC413RU"

    Кол-во: 17

    "Позиция 42"

    ""Аппарат телефонный TX-8600 ""Телта"", г. Пермь""

    Кол-во: 98

    "Позиция 43"

    "Тестер контроля емкости Skat-t АКБ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Муфта полиэтиленовая МПП 2/4"

    Кол-во: 10

    "Позиция 45"

    "Розетка телефонная 6Р4С ТУ завода-изготовителя"

    Кол-во: 100

    "Позиция 46"

    "Телефонный аппарат проводной Panasonic KX-TS2352 Тональныйнабор, выключение микрофона, регулировка громкости звонка игромкости трубки"

    Кол-во: 3

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    Прием заявок:
    07.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    6 572 556
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
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    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
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    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
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