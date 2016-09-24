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Номер извещения
31604061651
Уникальный номер закупки
16/2.2/0053792/ТГСтаврополь
Наименование закупки
Поставка комплектующих связи
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
02.09.2016 14:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,
Почтовый адрес
355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6
Контактный телефон
+7 8652 22-93-50
Факс
+7 8652 26-30-45
Адрес электронной почты
Shevchenko_A_V@ktg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шевченко Андрей Владимирович
Место рассмотрения предложений
РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-т Октябрьской революции, д.6
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле электронным и телекоммуникационным оборудованием и его частями
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Поставка комплектующих связи годовая заявка 2016 год (малоценка)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.09.2016 10:00 GMT +324.09.2016 10:0024.09.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604061651Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплектующих связи годовая заявка 2016 год (малоценка)РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-т Октябрьской революции, д.6
Дата и время вскрытия заявок
26.09.2016 13:0026.09.2016 13:0026.09.2016 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604061651Дата и время вскрытия заявок Поставка комплектующих связи годовая заявка 2016 год (малоценка)РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-т Октябрьской революции, д.6
Подведение итогов не позднее
11.10.2016 14:3011.10.2016 14:3011.10.2016 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604061651Подведение итогов не позднее Поставка комплектующих связи годовая заявка 2016 год (малоценка)РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-т Октябрьской революции, д.6
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка комплектующих связи годовая заявка 2016 год (малоценка)
Начальная цена
2 941 242,14
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
Адрес местонахождения
355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,
355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6
Отсутствуют
46.52.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 40
Кол-во: 3
Кол-во: 50
Кол-во: 107
Кол-во: 15
Кол-во: 25
Кол-во: 16
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 6
Кол-во: 1016
Кол-во: 500
Кол-во: 50
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 86
Кол-во: 65
Кол-во: 2
Кол-во: 9
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Кол-во: 40
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Кол-во: 50
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Кол-во: 8
Кол-во: 200
Кол-во: 3
Кол-во: 17
Кол-во: 98
Кол-во: 1
Кол-во: 10
Кол-во: 100
Кол-во: 3
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