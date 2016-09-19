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Номер извещения
31604060207
Уникальный номер закупки
16/2.2/0003682/КаневЗГА
Наименование закупки
Поставка покрытия коричневого
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
02.09.2016 10:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
353730, Российская Федерация, Краснодарский край, Каневской, ст Каневская, Промзона, -
Почтовый адрес
353730, Российская Федерация, 23, Каневской, ст. Каневская, Промзона, _
Контактный телефон
+7 86164 7-06-41
Факс
+7 86164 7-06-41
Адрес электронной почты
zakupki@kzga.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ртищев Олег Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Россия, 353730, Краснодарский край, станица Каневская, Промзона, Каневской завод газовой аппаратуры
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка покрытия коричневого
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.09.2016 10:00 GMT +319.09.2016 10:0019.09.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604060207Дата и время окончания срока приема заявок Поставка покрытия коричневогоРоссия, 353730, Краснодарский край, станица Каневская, Промзона, Каневской завод газовой аппаратуры
Дата и время вскрытия заявок
19.09.2016 11:0019.09.2016 11:0019.09.2016 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604060207Дата и время вскрытия заявок Поставка покрытия коричневогоРоссия, 353730, Краснодарский край, станица Каневская, Промзона, Каневской завод газовой аппаратуры
Подведение итогов не позднее
07.10.2016 19:0007.10.2016 19:0007.10.2016 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604060207Подведение итогов не позднее Поставка покрытия коричневогоРоссия, 353730, Краснодарский край, станица Каневская, Промзона, Каневской завод газовой аппаратуры
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка покрытия коричневого
Начальная цена
33 575,72
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Каневской ЗГА
Все закупки и тендеры Каневской ЗГА
Адрес местонахождения
353730, Российская Федерация, Краснодарский край, Каневской, ст Каневская, Промзона, -
353730, Российская Федерация, 23, Каневской, ст. Каневская, Промзона, _
Отсутствуют
20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 8200
Поставка покрытия коричневого(Эмаль коричневая 1380036 РЕ Perc GC AR Brw ME 1334 AB)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.09.2016 10:00 GMT +319.09.2016 10:0019.09.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604060207Дата и время окончания срока приема заявок Поставка покрытия коричневого(Эмаль коричневая 1380036 РЕ Perc GC AR Brw ME 1334 AB)Россия, 353730, Краснодарский край, станица Каневская, Промзона, Каневской завод газовой аппаратуры
Дата и время вскрытия заявок
19.09.2016 11:0019.09.2016 11:0019.09.2016 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604060207Дата и время вскрытия заявок Поставка покрытия коричневого(Эмаль коричневая 1380036 РЕ Perc GC AR Brw ME 1334 AB)Россия, 353730, Краснодарский край, станица Каневская, Промзона, Каневской завод газовой аппаратуры
Подведение итогов не позднее
07.10.2016 19:0007.10.2016 19:0007.10.2016 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604060207Подведение итогов не позднее Поставка покрытия коричневого(Эмаль коричневая 1380036 РЕ Perc GC AR Brw ME 1334 AB)Россия, 353730, Краснодарский край, станица Каневская, Промзона, Каневской завод газовой аппаратуры
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
07.10.201607.10.2016 19:0007.10.2016 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604060207Подведение итогов не позднее Поставка покрытия коричневого(Эмаль коричневая 1380036 РЕ Perc GC AR Brw ME 1334 AB)Россия, 353730, Краснодарский край, станица Каневская, Промзона, Каневской завод газовой аппаратуры
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка покрытия коричневого(Эмаль коричневая 1380036 РЕ Perc GC AR Brw ME 1334 AB)
Начальная цена
34 196,40
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Каневской ЗГА
Все закупки и тендеры Каневской ЗГА
Адрес местонахождения
353730, Российская Федерация, Краснодарский край, Каневской, ст Каневская, Промзона, -
353730, Российская Федерация, 23, Каневской, ст. Каневская, Промзона, _
Отсутствуют
20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 9200
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