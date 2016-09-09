www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31604059299
Уникальный номер закупки
16/2.2/0061341/ГПЯмал
Наименование закупки
Поставка чистящих и моющих средств для ООО "Молния Ямал"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
02.09.2016 07:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский, село Небуг, 1
Почтовый адрес
352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский, село Небуг, 1
Контактный телефон
+7 86167 9-70-58
Факс
+7 86167 9-70-97
Адрес электронной почты
molniazakupki2014@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузьмина Юлия Михайловна
Место рассмотрения предложений
352831, Краснодарский край, Туапсинский район, п.Небуг ООО "Молния Ямал"
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка чистящих и моющих средств для ООО "Молния Ямал"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.09.2016 11:00 GMT +309.09.2016 11:0009.09.2016 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604059299Дата и время окончания срока приема заявок Поставка чистящих и моющих средств для ООО "Молния Ямал"352831, Краснодарский край, Туапсинский район, п.Небуг ООО "Молния Ямал"
Дата и время вскрытия заявок
09.09.2016 13:0009.09.2016 13:0009.09.2016 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604059299Дата и время вскрытия заявок Поставка чистящих и моющих средств для ООО "Молния Ямал"352831, Краснодарский край, Туапсинский район, п.Небуг ООО "Молния Ямал"
Подведение итогов не позднее
12.09.2016 16:0012.09.2016 16:0012.09.2016 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604059299Подведение итогов не позднее Поставка чистящих и моющих средств для ООО "Молния Ямал"352831, Краснодарский край, Туапсинский район, п.Небуг ООО "Молния Ямал"
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка чистящих и моющих средств для ООО "Молния Ямал"
Начальная цена
590 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Молния Ямал
Все закупки и тендеры Молния Ямал
Адрес местонахождения
352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский, село Небуг, 1
Отсутствуют
46.44.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.