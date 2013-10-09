www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31300569913
Уникальный номер закупки
13_2.2_0352
Наименование закупки
Поставка полиграфической продукции с символикой ООО «Газпром добыча Ямбург»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.09.2013 18:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г
Почтовый адрес
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г
Контактный телефон
+7 34949 6-67-71
Факс
+7 34949 6-65-30
Адрес электронной почты
A.Kerbel@ygd.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кербель Андрей Олегович
Место рассмотрения предложений
629300, г. Новый Уренгой, ул. Геологоразведчиков, д. 9.
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка полиграфической продукции с символикой ООО «Газпром добыча Ямбург»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.10.2013 10:00 GMT +309.10.2013 10:0009.10.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300569913Дата и время окончания срока приема заявок Поставка полиграфической продукции с символикой ООО «Газпром добыча Ямбург»629300, г. Новый Уренгой, ул. Геологоразведчиков, д. 9.
Дата и время вскрытия заявок
10.10.2013 10:0010.10.2013 10:0010.10.2013 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300569913Дата и время вскрытия заявок Поставка полиграфической продукции с символикой ООО «Газпром добыча Ямбург»629300, г. Новый Уренгой, ул. Геологоразведчиков, д. 9.
Подведение итогов не позднее
11.11.2013 13:0011.11.2013 13:0011.11.2013 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300569913Подведение итогов не позднее Поставка полиграфической продукции с символикой ООО «Газпром добыча Ямбург»629300, г. Новый Уренгой, ул. Геологоразведчиков, д. 9.
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка полиграфической продукции с символикой ООО «Газпром добыча Ямбург»
Начальная цена
4 999 540,82
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Ямбург"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"
Адрес местонахождения
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г
Отсутствуют
22.22
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.