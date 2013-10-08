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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31300567376
Уникальный номер закупки
13-2.1-2100
Наименование закупки
Оказание услуг легковым пассажирским автотранспортом в гг. Москва и Санкт-Петербург для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2013 19:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг легковым пассажирским автотранспортом в гг. Москва и Санкт-Петербург
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.10.2013 11:00 GMT +308.10.2013 11:0008.10.2013 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300567376Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг легковым пассажирским автотранспортом в гг. Москва и Санкт-Петербург Москва
Дата и время вскрытия заявок
08.10.2013 12:4008.10.2013 12:4008.10.2013 12:40Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300567376Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг легковым пассажирским автотранспортом в гг. Москва и Санкт-Петербург Москва
Подведение итогов не позднее
14.10.2013 22:5914.10.2013 22:5914.10.2013 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300567376Подведение итогов не позднее Оказание услуг легковым пассажирским автотранспортом в гг. Москва и Санкт-Петербург Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг легковым пассажирским автотранспортом в гг. Москва и Санкт-Петербург
Начальная цена
17 649 297,49
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Ямбург"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"
Адрес местонахождения
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г
Отсутствуют
60.23
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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