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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31300567378
Уникальный номер закупки
13-2.1-2099
Наименование закупки
Оказание автотранспортных услуг подразделениям ООО «Газпром добыча Ямбург» для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2013 19:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-41-12 доб. 1
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание автотранспортных услуг подразделениям ООО «Газпром добыча Ямбург»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.10.2013 12:00 GMT +303.10.2013 12:0003.10.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300567378Дата и время окончания срока приема заявок Оказание автотранспортных услуг подразделениям ООО «Газпром добыча Ямбург» Москва
Дата и время вскрытия заявок
04.10.2013 10:0004.10.2013 10:0004.10.2013 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300567378Дата и время вскрытия заявок Оказание автотранспортных услуг подразделениям ООО «Газпром добыча Ямбург» Москва
Подведение итогов не позднее
14.10.2013 22:5914.10.2013 22:5914.10.2013 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300567378Подведение итогов не позднее Оказание автотранспортных услуг подразделениям ООО «Газпром добыча Ямбург» Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание автотранспортных услуг подразделениям ООО «Газпром добыча Ямбург»
Начальная цена
44 910 588,70
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Ямбург"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"
Адрес местонахождения
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г
Отсутствуют
60.23
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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