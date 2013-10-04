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Номер извещения
31300564839
Уникальный номер закупки
13-2.1-3550
Наименование закупки
Оказание услуг по профилактике пожаров их тушению и проведение связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ на объектах ООО «Газпром добыча Оренбург» для нужд ООО «Газпром добыча Оренбург»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.09.2013 19:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Оказание услуг по профилактике пожаров их тушению и проведение связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ на объектах ООО «Газпром добыча Оренбург» для нужд ООО «Газпром добыча Оренбург»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.10.2013 12:00 GMT +304.10.2013 12:0004.10.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300564839Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по профилактике пожаров их тушению и проведение связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ на объектах ООО «Газпром добыча Оренбург» для нужд ООО «Газпром добыча Оренбург»Москва
Дата и время вскрытия заявок
07.10.2013 10:1007.10.2013 10:1007.10.2013 10:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300564839Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по профилактике пожаров их тушению и проведение связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ на объектах ООО «Газпром добыча Оренбург» для нужд ООО «Газпром добыча Оренбург»Москва
Подведение итогов не позднее
22.10.2013 22:5922.10.2013 22:5922.10.2013 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300564839Подведение итогов не позднее Оказание услуг по профилактике пожаров их тушению и проведение связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ на объектах ООО «Газпром добыча Оренбург» для нужд ООО «Газпром добыча Оренбург»Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
22.10.201322.10.2013 22:5922.10.2013 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300564839Подведение итогов не позднее Оказание услуг по профилактике пожаров их тушению и проведение связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ на объектах ООО «Газпром добыча Оренбург» для нужд ООО «Газпром добыча Оренбург»Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по профилактике пожаров их тушению и проведение связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ на объектах ООО «Газпром добыча Оренбург» для нужд ООО «Газпром добыча Оренбург»
Начальная цена
209 979 895,69
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Оренбург"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"
Адрес местонахождения
460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2
Отсутствуют
75.25.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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