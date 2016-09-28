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Номер извещения
31604044298
Уникальный номер закупки
16/2.1/0048283/ТГСтаврополь
Наименование закупки
Проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций (2 лота)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.08.2016 12:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,
Почтовый адрес
355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6
Контактный телефон
+7 8652 22-93-42
Факс
+7 8652 26-30-45
Адрес электронной почты
Nechaeva@ktg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Нечаева Светлана Владимировна
Место рассмотрения предложений
г.Ставрополь
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Огнезащитная обработка деревянных конструкций Невинномысского ЛПУМГ и Моздокского ЛПУМГ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.09.2016 10:00 GMT +328.09.2016 10:0028.09.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604044298Дата и время окончания срока приема заявок Огнезащитная обработка деревянных конструкций Невинномысского ЛПУМГ и Моздокского ЛПУМГг.Ставрополь
Дата и время вскрытия заявок
28.09.2016 11:0028.09.2016 11:0028.09.2016 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604044298Дата и время вскрытия заявок Огнезащитная обработка деревянных конструкций Невинномысского ЛПУМГ и Моздокского ЛПУМГг.Ставрополь
Подведение итогов не позднее
11.10.2016 15:0011.10.2016 15:0011.10.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604044298Подведение итогов не позднее Огнезащитная обработка деревянных конструкций Невинномысского ЛПУМГ и Моздокского ЛПУМГг.Ставрополь
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Огнезащитная обработка деревянных конструкций Невинномысского ЛПУМГ и Моздокского ЛПУМГ
Начальная цена
458 954,18
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
Адрес местонахождения
355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,
355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6
Отсутствуют
43.99.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 6926
Огнезащитная обработка деревянных конструкций УТТиСТ и ИТЦ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.09.2016 10:00 GMT +328.09.2016 10:0028.09.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604044298Дата и время окончания срока приема заявок Огнезащитная обработка деревянных конструкций УТТиСТ и ИТЦг.Ставрополь
Дата и время вскрытия заявок
28.09.2016 11:0028.09.2016 11:0028.09.2016 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604044298Дата и время вскрытия заявок Огнезащитная обработка деревянных конструкций УТТиСТ и ИТЦг.Ставрополь
Подведение итогов не позднее
11.10.2016 15:0011.10.2016 15:0011.10.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604044298Подведение итогов не позднее Огнезащитная обработка деревянных конструкций УТТиСТ и ИТЦг.Ставрополь
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Огнезащитная обработка деревянных конструкций УТТиСТ и ИТЦ
Начальная цена
122 720,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
Адрес местонахождения
355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,
355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6
Отсутствуют
94.99
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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