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Номер извещения
31604041630
Уникальный номер закупки
16/2.1/0001121/КрасноярскГП
Наименование закупки
Оказание услуг по юридическому сопровождению деятельности ПАО "Красноярскгазпром"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.08.2016 18:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Почтовый адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Контактный телефон
+7 499 196-73-07
Факс
+7 495 737-06-22
Адрес электронной почты
Voloshchuk@kgazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Волощук Виктория Сергеевна
Место рассмотрения предложений
123182, г. Москва, пл. Курчатова, дом 1
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по юридическому сопровождению деятельности ПАО "Красноярскгазпром"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.09.2016 12:00 GMT +306.09.2016 12:0006.09.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604041630Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по юридическому сопровождению деятельности ПАО "Красноярскгазпром"123182, г. Москва, пл. Курчатова, дом 1
Дата и время вскрытия заявок
06.09.2016 12:0006.09.2016 12:0006.09.2016 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604041630Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по юридическому сопровождению деятельности ПАО "Красноярскгазпром"123182, г. Москва, пл. Курчатова, дом 1
Подведение итогов не позднее
20.09.2016 17:0020.09.2016 17:0020.09.2016 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604041630Подведение итогов не позднее Оказание услуг по юридическому сопровождению деятельности ПАО "Красноярскгазпром"123182, г. Москва, пл. Курчатова, дом 1
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по юридическому сопровождению деятельности ПАО "Красноярскгазпром"
Начальная цена
5 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Газпром закупки
Все закупки и тендеры АО Газпром закупки
Адрес местонахождения
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Отсутствуют
69.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 400
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