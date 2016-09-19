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Номер извещения
31604040737
Уникальный номер закупки
16/2.2/0050629/ГКосмСист
Наименование закупки
Поставка оборудования систем ТВ комплекса
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.08.2016 15:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141108, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЁЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б,
Почтовый адрес
141112, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЕЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б
Контактный телефон
+7 495 504-17-81
Факс
+7 495 504-29-11
Адрес электронной почты
volkova_lv@gazprom-spacesystems.ru
Ф.И.О. контактного лица
Волкова Людмила Валерьевна
Место рассмотрения предложений
141112, РФ, Московская область, г. Щёлково, ул. Московская, д. 77Б
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Поставка оборудования систем ТВ комплекса
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.09.2016 10:00 GMT +319.09.2016 10:0019.09.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604040737Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования систем ТВ комплекса141112, РФ, Московская область, г. Щёлково, ул. Московская, д. 77Б
Дата и время вскрытия заявок
19.09.2016 15:0019.09.2016 15:0019.09.2016 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604040737Дата и время вскрытия заявок Поставка оборудования систем ТВ комплекса141112, РФ, Московская область, г. Щёлково, ул. Московская, д. 77Б
Подведение итогов не позднее
30.09.2016 15:0030.09.2016 15:0030.09.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604040737Подведение итогов не позднее Поставка оборудования систем ТВ комплекса141112, РФ, Московская область, г. Щёлково, ул. Московская, д. 77Б
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оборудования систем ТВ комплекса
Начальная цена
703 919,55
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
Адрес местонахождения
141108, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЁЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б,
141112, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЕЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б
Отсутствуют
61.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1