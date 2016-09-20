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Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31604039714
Уникальный номер закупки
16/2.1/0034003/ТГСургут
Наименование закупки
Услуги по сопровождению программного обеспечения Oracle
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.08.2016 13:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
Почтовый адрес
628412
Контактный телефон
+7 3462 75-04-10
Факс
Адрес электронной почты
TalvinskiyOV@surgut.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тальвинский Олег Вячеславович
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, 628412, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Университетская 1
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по сопровождению программного обеспечения Oracle
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.09.2016 10:00 GMT +320.09.2016 10:0020.09.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604039714Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по сопровождению программного обеспечения OracleРоссийская Федерация, 628412, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Университетская 1
Дата и время вскрытия заявок
20.09.2016 12:0020.09.2016 12:0020.09.2016 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604039714Дата и время вскрытия заявок Услуги по сопровождению программного обеспечения OracleРоссийская Федерация, 628412, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Университетская 1
Подведение итогов не позднее
23.09.2016 10:0023.09.2016 10:0023.09.2016 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604039714Подведение итогов не позднее Услуги по сопровождению программного обеспечения OracleРоссийская Федерация, 628412, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Университетская 1
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по сопровождению программного обеспечения Oracle
Начальная цена
8 791 483,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ"
Адрес местонахождения
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
628412
Отсутствуют
62.03.13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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