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Номер извещения
31300564237
Уникальный номер закупки
13-500
Наименование закупки
поставка сантехнического оборудования для нужд ООО Авиапредприятие «Газпром авиа»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.09.2013 15:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,
Почтовый адрес
108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ
Контактный телефон
+7 495 719-18-27
Факс
+7 495 719-11-83
Адрес электронной почты
loseva.mv@gazavia.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лосева Мария Викторовна
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.71/32
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка сантехнического оборудования для нужд ООО Авиапредприятие «Газпром авиа»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.10.2013 12:00 GMT +302.10.2013 12:0002.10.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300564237Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сантехнического оборудования для нужд ООО Авиапредприятие «Газпром авиа»Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.71/32
Дата и время вскрытия заявок
02.10.2013 15:0002.10.2013 15:0002.10.2013 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300564237Дата и время вскрытия заявок Поставка сантехнического оборудования для нужд ООО Авиапредприятие «Газпром авиа»Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.71/32
Подведение итогов не позднее
01.11.2013 17:0001.11.2013 17:0001.11.2013 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300564237Подведение итогов не позднее Поставка сантехнического оборудования для нужд ООО Авиапредприятие «Газпром авиа»Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.71/32
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка сантехнического оборудования для нужд ООО Авиапредприятие «Газпром авиа»
Начальная цена
276 914,05
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Все закупки и тендеры АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Адрес местонахождения
108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,
108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ
Отсутствуют
28.7
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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