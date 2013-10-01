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Номер извещения
31300565507
Уникальный номер закупки
13_2.1_2838
Наименование закупки
Проведение работ по ремонту офисной части объекта «Всё здание», находящегося по адресу: г. Москва, пер. Котляковский 1-й, д. 3, корп. 1 для нужд ООО «Газпром торгсервис»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2013 10:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28к2
Почтовый адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28, к2, литер Д
Контактный телефон
+7 495 719-23-93
Факс
--
Адрес электронной почты
I.Kalaev@gts.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Калаев Юрий Витальевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле и услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Проведение работ по ремонту офисной части объекта «Всё здание», находящегося по адресу: г. Москва, пер. Котляковский 1-й, д. 3, корп. 1 для нужд ООО «Газпром торгсервис»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.10.2013 12:00 GMT +301.10.2013 12:0001.10.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300565507Дата и время окончания срока приема заявок Проведение работ по ремонту офисной части объекта «Всё здание», находящегося по адресу: г. Москва, пер. Котляковский 1-й, д. 3, корп. 1 для нужд ООО «Газпром торгсервис»Москва
Дата и время вскрытия заявок
02.10.2013 16:0002.10.2013 16:0002.10.2013 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300565507Дата и время вскрытия заявок Проведение работ по ремонту офисной части объекта «Всё здание», находящегося по адресу: г. Москва, пер. Котляковский 1-й, д. 3, корп. 1 для нужд ООО «Газпром торгсервис»Москва
Подведение итогов не позднее
08.10.2013 16:0008.10.2013 16:0008.10.2013 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300565507Подведение итогов не позднее Проведение работ по ремонту офисной части объекта «Всё здание», находящегося по адресу: г. Москва, пер. Котляковский 1-й, д. 3, корп. 1 для нужд ООО «Газпром торгсервис»Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
08.10.201308.10.2013 16:0008.10.2013 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300565507Подведение итогов не позднее Проведение работ по ремонту офисной части объекта «Всё здание», находящегося по адресу: г. Москва, пер. Котляковский 1-й, д. 3, корп. 1 для нужд ООО «Газпром торгсервис»Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение работ по ремонту офисной части объекта «Всё здание», находящегося по адресу: г. Москва, пер. Котляковский 1-й, д. 3, корп. 1 для нужд ООО «Газпром торгсервис»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28к2
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28, к2, литер Д
Отсутствуют
45
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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