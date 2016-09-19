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Номер извещения
31604023185
Уникальный номер закупки
16/2.1/0011444/ГФлот
Наименование закупки
Выполнение работ по диагностированию оборудования СПБУ "Арктическая"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.08.2016 18:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)
Почтовый адрес
196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139
Контактный телефон
+7 499 580-38-27
Факс
+7 812 609-62-99
Адрес электронной почты
safaev@gazpromflot.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сафаев Тимур Октамджонович
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Наметкина, д. 12А
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по диагностированию оборудования СПБУ "Арктическая"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.09.2016 13:00 GMT +319.09.2016 13:0019.09.2016 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604023185Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по диагностированию оборудования СПБУ "Арктическая"г. Москва, ул. Наметкина, д. 12А
Дата и время вскрытия заявок
19.09.2016 14:3019.09.2016 14:3019.09.2016 14:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604023185Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по диагностированию оборудования СПБУ "Арктическая"г. Москва, ул. Наметкина, д. 12А
Подведение итогов не позднее
23.09.2016 18:0023.09.2016 18:0023.09.2016 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604023185Подведение итогов не позднее Выполнение работ по диагностированию оборудования СПБУ "Арктическая"г. Москва, ул. Наметкина, д. 12А
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по диагностированию оборудования СПБУ "Арктическая"
Начальная цена
4 445 000,46
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром флот
Все закупки и тендеры Газпром флот
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)
196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139
Отсутствуют
71.20.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 127
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