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Номер извещения
31604022565
Уникальный номер закупки
16/2.1/0052970/ГЭСервис
Наименование закупки
Выполнение работ по термической обработке деталей для нужд филиала ОАО «Газэнергосервис»-завод "Турборемонт" в 2016-2017 гг.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.08.2016 16:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
109240, Российская Федерация, Москва, Верхняя Радищевская, д. 17/2, стр.2
Почтовый адрес
109240, Российская Федерация, Москва, Верхняя Радищевская, д. 17/2, стр.2
Контактный телефон
+7 495 259-06-10
Факс
+7 495 259-06-11
Адрес электронной почты
a.panachev@gesturbo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Паначёв Артём Владимирович
Место рассмотрения предложений
www.etpgaz.gazprombank.ru
Закупки и тендеры Услуги по обработке металлов и нанесению покрытий на них; услуги по обработке металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по термической обработке деталей для нужд филиала ОАО «Газэнергосервис»-завод "Турборемонт" в 2016-2017 гг.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.09.2016 10:00 GMT +312.09.2016 10:0012.09.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604022565Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по термической обработке деталей для нужд филиала ОАО «Газэнергосервис»-завод "Турборемонт" в 2016-2017 гг.www.etpgaz.gazprombank.ru
Дата и время вскрытия заявок
13.09.2016 10:0013.09.2016 10:0013.09.2016 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604022565Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по термической обработке деталей для нужд филиала ОАО «Газэнергосервис»-завод "Турборемонт" в 2016-2017 гг.www.etpgaz.gazprombank.ru
Подведение итогов не позднее
16.09.2016 11:0016.09.2016 11:0016.09.2016 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604022565Подведение итогов не позднее Выполнение работ по термической обработке деталей для нужд филиала ОАО «Газэнергосервис»-завод "Турборемонт" в 2016-2017 гг.www.etpgaz.gazprombank.ru
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по термической обработке деталей для нужд филиала ОАО «Газэнергосервис»-завод "Турборемонт" в 2016-2017 гг.
Начальная цена
12 162 024,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "Газэнергосервис"
Все закупки и тендеры АО "Газэнергосервис"
Адрес местонахождения
109240, Российская Федерация, Москва, Верхняя Радищевская, д. 17/2, стр.2
Отсутствуют
25.6
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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