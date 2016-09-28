Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка бытовой техники

    Поставка бытовой техники

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.09.2016 11:0028.09.2016 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604022426Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бытовой техникиг.СтавропольПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31604022426

    Уникальный номер закупки

    16/2.2/0050744/ТГСтаврополь

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка бытовой техники

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.08.2016 16:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    130 Документация (для СМСП).rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"

    Юридический адрес

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,

    Почтовый адрес

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6

    Контактный телефон

    +7 8652 22-93-42

    Факс

    +7 8652 26-30-45

    Адрес электронной почты

    Nechaeva@ktg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Нечаева Светлана Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    г.Ставрополь

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле бытовыми электроприборами

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка бытовой техники

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.09.2016 11:00 GMT +328.09.2016 11:0028.09.2016 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604022426Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бытовой техникиг.Ставрополь

    Дата и время вскрытия заявок

    28.09.2016 11:0028.09.2016 11:0028.09.2016 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604022426Дата и время вскрытия заявок Поставка бытовой техникиг.Ставрополь

    Подведение итогов не позднее

    13.10.2016 15:0013.10.2016 15:0013.10.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604022426Подведение итогов не позднее Поставка бытовой техникиг.Ставрополь

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    13.10.201613.10.2016 15:0013.10.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604022426Подведение итогов не позднее Поставка бытовой техникиг.Ставрополь

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка бытовой техники

    Начальная цена

    3 247 030,74

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"

    Адрес местонахождения

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    46.43.1

    Торговля оптовая электрической бытовой техникой

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сплит-система Samsung AQ 12 TSBNSER внутренний блок820х285х190мм ISO 9001:2000 площадь обдува до 36м2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Телевизор Samsung UE 40ES6720S 925х552х47 мм ГОСТ 9021-88 типэкрана- графический ЖК. диагональ 37 дюймов. разрешение1920х1080. формат экрана 16:9. стереозвук. светодиоднаяподвеска LED"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Телевизор Samsung UE 37ES6307U 861х516х50 мм ГОСТ 9021-88 типэкрана- графический ЖК. диагональ 37 дюймов. разрешение1920х1080. формат экрана 16:9. стереозвук. светодиоднаяподвеска LED"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Весы электронные напольные EKS 8846 ГОСТ 29329-22максимальный вес - 150кг, запоминание веса для 4пользователей, ультратонкая модель, дисплей-25мм ЖКД"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Печь микроволновая Samsung ME73 BR 20л ГОСТ МЭК 60705-2011800Вт, сенсорное управление, цвет - белый"

    Кол-во: 8

    "Позиция 6"

    "Чайник электрический Tefal Kl 2015 1,7л ГОСТ 14087-88 2,4кВт,цвет-хром, нержавеющая сталь"

    Кол-во: 12

    "Позиция 7"

    "Пылесос профессиональный Starmix GS T-1120 RT 390х400х480ГОСТ 14933-83 1300Вт, производительность 53 л/с, сверхвысокийуровень шумоизоляции"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Фотоаппарат Canon Power Shot G12 Black ГОСТ Р 51318.22-99Цвет черный Сфункцией съемки текстовых документов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Сушилка для рук БОШ THT 9200 300х250х250 ГОСТ 14187-80220-240В 2,22кВт поток воздуха 250м3/ч THT 9200 корпус белый"

    Кол-во: 8

    "Позиция 10"

    "Печь микроволновая Samsung GW711KR ГОСТ 14187-80"

    Кол-во: 4

    "Позиция 11"

    "Кулер Ecotronic H1-L White ГОСТ 14187-80"

    Кол-во: 5

    "Позиция 12"

    "Холодильник ELEKTROLUX ERD24090 1850х595х600 2-х камерный,цвет-белый, мощность-145Вт, потребляемая мощность-0,94кВтч/24ч, вес-67,5кг, общий объем брутто/нетто-344/318л"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Фотоаппарат цифровой Sony DSLR-A390L ТУ завода-изготовителякарта памяти 8Gb"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Печь микроволновая Mystery (Мистири), MMW1017 цвет - белый"

    Кол-во: 10

    "Позиция 15"

    "Чайник электрический Scarlett (Скарлетт) емкость - 1,7л цвет- белый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Рукосушитель электрический Волна 2000 150х250х100 сенсорный,220В, 1,3 кВт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Телевизор LSD Samsung LE 32C630 790.8х556,8х240"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Утюг BOSCH TDA 3620"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Чайник электрический PHILIPS HD4646 1,6л"

    Кол-во: 25

    "Позиция 20"

    "Холодильник САРАТОВ-264 (КШД-150/30) 121/48/59 ТУзавода-изготовителя Объем х/к 122л, м/к 35л"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Электрочайник ENERGY Е-215"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Микроволновая печь ROLSEN МS177ОМЕ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Кипятильник электрический Э-40 1Ф 1,0квт"

    Кол-во: 3

    "Позиция 24"

    "Холодильник бытовой Stinol-101 600х600х1670 Общий объём305дм3,система оттаиванияХК-авт,МК-авт,средняя температура вМК не выше -18гр. С, мощ. эл. энергии при температуреокружающей среды 25гр."

    Кол-во: 4

    "Позиция 25"

    ""Электрочайник ""На-7340"" 300х400х400 Э 1ф 220В N=2,0кВт""

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    ""Фотоаппарат цифровой Panasonic Lumix DMC-FT6 109x69x28 ммВстроенный GPS- модуль,защитный корпус, Wi-Fi. USB 2.0,Li-ion аккумулятор, диагональ 3"", формат видеофайлов AVCHD.МР4, максимальный размер снимка 4608х3456, эффективноеразрешение 16.1 МП, кратность зума 4.6, вес 188 г, картапамяти SD. SDHC. SDXC. Panasonic. Япония""

    Кол-во: 12

    "Позиция 27"

    "Мясорубка электрическая МИМ-300 630х370х650 Э 1ф 380ВN=1,5кВт"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Сплит система LG S 12 LHQ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 29"

    "Холодильник Норд 271-010 141х61хВ57,4 объём - 256л"

    Кол-во: 6

    "Позиция 30"

    "Сплит-система Panasonic CU-PA 18JKD Panasonic"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "Печь микроволновая Samsung CE 1180 GBR 310х520х540 мощность -900 кВт Samsung"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "Фотоаппарат цифровой Panasonic DMC-GIKGC-K"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Кулер Agua Work 16L/D-K"

    Кол-во: 4

    "Позиция 34"

    "Пылесос ELECTROLUX Z7330 Система сбора пыли - Сменныйпылесборник Фильтры- Фильтр тонкой очистки - HEPA12Управление Тип - Механический Мощность Макс потребля"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Музыкальный центр PANASONIC SC-VK670EE-K Функции: Караоке -да, Звук: Частотный диапазон - 21-24000 Гц, Декодеры: DolbyDigital - да, DTS - да, Поддерживаемые форматы: MP3 - да,MPEG-4 - да,"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Холодильник LG GA 449 BSNA Тип - Двухкамерный,В185хШ59,5хГ68,3 Объём 342 литра, Кол-во компрессора 1."

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Холодильник RF Samsung SG6DSGWHN 61х60х51"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    ""Радиатор маслонаполненный ROR-5030N 2400W 9 секций термостатвстроенный вентилятор защита от перегрева таймер 24 часафунция увлажнения воздуха Торговая марка ""Магнит"" ROR-5030N""

    Кол-во: 6

    "Позиция 39"

    ""Набор чайный RMK-20028 1,7 л-1,25 л 2200W, заварник вкомплекте, блокировка включения без воды, база питания сподогревом, закрытый нагревательный элемент, Торговая марка""Магнит"" RMK-20028""

    Кол-во: 2

    "Позиция 40"

    "Утюг Скарлет ТУ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 41"

    "Чайник Braun S-10 1,6 л ТУ завода-изготовителя Электрический"

    Кол-во: 2

    "Позиция 42"

    "Пылесос Philips FC 9071 ТУ завода изготовителя"

    Кол-во: 2

    "Позиция 43"

    "Электрочайник TefalBI 662540/5210 1,7л. ТУзавода-изготовителя Tefal"

    Кол-во: 2

    "Позиция 44"

    "Кофемашина DeLonghi Magnifica ESAM 04.110S 28х40,5х36см 10кг,1450Вт, бар15, 1,8л"

    Кол-во: 6

    "Позиция 45"

    "Холодильник ATLANT RF MM 163-80"

    Кол-во: 5

    "Позиция 46"

    "Холодильник 2-х камерный Атлант ХМ 6024-031"

    Кол-во: 2

    "Позиция 47"

    "Печь микроволновая Samsung PG-838R"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Сплит-система Panasonic CS/CU-YW12MKD внутреннийблок-84,8х54х20,4см (ШхВхГ), внешний-78х54х28,9см (ШхВхГ),цвет-белый, обслуживаемая площадь обдува 30м2,мощность-3600Вт, основные режимы- охлаждение/обогрев"

    Кол-во: 2

    "Позиция 49"

    "Пылесос бытовой LG VK75101HC ГОСТ Р МЭК 335-2-2-95 мощность2000Вт, мощность всасывания 380Вт, объем пылесборника 1,5л,тип пылесборника циклонный фильтр LG"

    Кол-во: 2

    "Позиция 50"

    "Холодильник Indesit ST 167 60x66.5x167см общий объем 296л,объем холодильной камеры 245л, объем морозильной камеры 51л,энергопотребление класс B, цвет - белый"

    Кол-во: 4

    "Позиция 51"

    "Кофеварка Bork C700 напряжение 220-240В, частота50Гц,мощность 1100-1300Вт, вес 7,2кг насадка на капуччинатор,мерная ложка, кувшин для вспенивания молока, съемный поддон,резервуар для воды"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Радиатор маслянный TYPE:GS 770715 230V-50/60Hz 1500W"

    Кол-во: 8

    "Позиция 53"

    "Утюг Bosch TDA-2433"

    Кол-во: 5

    "Позиция 54"

    "Холодильник Атлант МХМ268-00 57,4х60х147,5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Утюг Philips GC 3320 электрический"

    Кол-во: 2

    "Позиция 56"

    "Микроволновая печь Samsung MW 87wr"

    Кол-во: 2

    "Позиция 57"

    "Водонагреватель накопительный ARISTON SG 10 OR емкость-10л"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Утюг Bosch TDA6665"

    Кол-во: 4

    "Позиция 59"

    "Машина стиральная Samsung WF-0508 NZW"

    Кол-во: 2

    "Позиция 60"

    "Обогреватель Delta D-33 F-11 11 секций"

    Кол-во: 4

    "Позиция 61"

    "Сушилка для рук Starmix 1400 Вт"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    Газпром нефтехим Салават
    Конкурентный отбор № ГП112045
    2982/02.12.21/КО/Э Поставка модулей к приборам контроля для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    2982/02.12.21/КО/Э Поставка модулей к приборам контроля для нужд ООО "Газпром нефтехим...
    175243
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    2 060 566
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Газпром нефтехим Салават
    Конкурентный отбор № ГП112053
    2987/02.12.21/КО/Э Поставка метизной продукции для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    2987/02.12.21/КО/Э Поставка метизной продукции для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    175257
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    1 059 955
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Газпром нефтехим Салават
    Конкурентный отбор № ГП112004
    2916/29.11.21/КО/Э Поставка проволоки для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    2916/29.11.21/КО/Э Поставка проволоки для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    175140
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    2 284 114
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Газпром нефтехим Салават
    Конкурентный отбор № ГП112013
    2947/01.12.21/КО/Э Поставка лестниц для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    2947/01.12.21/КО/Э Поставка лестниц для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    175158
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    1 643 556
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ ГНП ХОЛДИНГ
    Конкурентный отбор № 32211081248
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из хозяйственной деятельности Заказчика и связанным с применением гражданского, уголовного, трудового, корпоративного, земельного, жилищного, административного, антимонопольного законодательства о несостоятельности (банкротстве), а также других отраслей российского законодательства, кроме вопросов применения законодательства в области бухгалтерского учета и налогообложения для нужд ООО "Газпром ГНП холдинг"
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из...
    177078
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    18.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    864 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № ГП201129
    Поставка картона для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават" (БАА 01740)
    Поставка картона для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават" (БАА 01740)
    177079
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    6 572 556
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № 32211077640
    Предоставление доступа к системе сдачи отчетности в государственные контролирующие органы через Интернет "Контур-Экстерн" и оказание услуг абонентского обслуживания в Системе для филиалов и подразделений ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" в 2022-2025 гг. для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" 2.1/000806
    Предоставление доступа к системе сдачи отчетности в государственные контролирующие органы...
    177044
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    5 371 200
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    АО Газпром закупки
    Маркетинговые исследования № 32211080970
    Оказание услуг по предоставлению в аренду автономных магнитоимпульсных дефектоскопов для нужд ООО "Газпром недра" ПФ «Астраханьгазгеофизика» для нужд ООО "Газпром недра" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 2.1/0001292
    Оказание услуг по предоставлению в аренду автономных магнитоимпульсных дефектоскопов для нужд...
    177077
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    4 199 760
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить