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Номер извещения
31300564521
Уникальный номер закупки
13_2.2_1128
Наименование закупки
Поставка анализатора размеров частиц HORIBA LA950A2
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.09.2013 16:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский пр-т, д.16/13
Почтовый адрес
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский пр-т, д.16/13
Контактный телефон
+7 812 578-76-00
Факс
+7 812 578-76-28
Адрес электронной почты
tender@gsg.spb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гонцова Ольга Викторовна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка анализатора размеров частиц HORIBA LA950A2
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.10.2013 12:00 GMT +302.10.2013 12:0002.10.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300564521Дата и время окончания срока приема заявок Поставка анализатора размеров частиц HORIBA LA950A2Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
02.10.2013 12:0002.10.2013 12:0002.10.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300564521Дата и время вскрытия заявок Поставка анализатора размеров частиц HORIBA LA950A2Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
25.10.2013 17:3025.10.2013 17:3025.10.2013 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300564521Подведение итогов не позднее Поставка анализатора размеров частиц HORIBA LA950A2Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка анализатора размеров частиц HORIBA LA950A2
Начальная цена
2 660 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "Гипроспецгаз"
Все закупки и тендеры АО "Гипроспецгаз"
Адрес местонахождения
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский пр-т, д.16/13
Отсутствуют
74.30.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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