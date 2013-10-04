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Номер извещения
31300563606
Уникальный номер закупки
13_2.1_6190
Наименование закупки
№ 1154/ТГЮгорск/13-2.1-6190/20.09.13/ЗЭПГОС на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ на объекте «Реконструкция канализационно – очистных сооружений в п.Пелым» для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.09.2013 13:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ на объекте «Реконструкция канализационно – очистных сооружений в п.Пелым» для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.10.2013 12:00 GMT +304.10.2013 12:0004.10.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300563606Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ на объекте «Реконструкция канализационно – очистных сооружений в п.Пелым» для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск»Москва
Дата и время вскрытия заявок
07.10.2013 10:0007.10.2013 10:0007.10.2013 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300563606Дата и время вскрытия заявок Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ на объекте «Реконструкция канализационно – очистных сооружений в п.Пелым» для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск»Москва
Подведение итогов не позднее
14.10.2013 21:0014.10.2013 21:0014.10.2013 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300563606Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ на объекте «Реконструкция канализационно – очистных сооружений в п.Пелым» для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск»Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.10.201314.10.2013 21:0014.10.2013 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300563606Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ на объекте «Реконструкция канализационно – очистных сооружений в п.Пелым» для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск»Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ на объекте «Реконструкция канализационно – очистных сооружений в п.Пелым» для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Югорск»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Югорск»
Адрес местонахождения
628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15
Отсутствуют
45.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 453
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