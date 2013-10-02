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Номер извещения
ГП309030
Уникальный номер закупки
№15/19.09.13/МЕД/ЗПЭ
Наименование закупки
Поставка канцелярских принадлежностей
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.09.2013 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453266, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Октябрьская, 35
Почтовый адрес
453266, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Октябрьская, 35
Контактный телефон
+7 34763 9-11-43
Факс
+7 34763 9-52-82
Адрес электронной почты
Zakupka@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хатунцев Александр Викторович
Место рассмотрения предложений
Салават
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
КАНЦЕЛЯРСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.10.2013 15:30 GMT +302.10.2013 15:3002.10.2013 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП309030Дата и время окончания срока приема заявок КАНЦЕЛЯРСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИСалават
Дата и время вскрытия заявок
02.10.2013 15:3002.10.2013 15:3002.10.2013 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП309030Дата и время вскрытия заявок КАНЦЕЛЯРСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИСалават
Подведение итогов не позднее
08.10.2013 08:0008.10.2013 08:0008.10.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП309030Подведение итогов не позднее КАНЦЕЛЯРСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
КАНЦЕЛЯРСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Начальная цена
468 579,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Медсервис
Все закупки и тендеры Медсервис
Адрес местонахождения
453266, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Октябрьская, 35
Отсутствуют
36.6
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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