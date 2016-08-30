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Номер извещения
31604016647
Уникальный номер закупки
16/2.2/0057249/ТГСургут
Наименование закупки
Поставка бумажной продукции
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.08.2016 13:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
Почтовый адрес
628412
Контактный телефон
+7 3462 95-51-49
Факс
Адрес электронной почты
BelomestnovaTA@surgut.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Беломестнова Татьяна Александровна
Место рассмотрения предложений
г.Сургут, ул. Университетская д.1
Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка бумажной продукции
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.08.2016 10:00 GMT +330.08.2016 10:0030.08.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604016647Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бумажной продукцииг.Сургут, ул. Университетская д.1
Дата и время вскрытия заявок
30.08.2016 12:0030.08.2016 12:0030.08.2016 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604016647Дата и время вскрытия заявок Поставка бумажной продукцииг.Сургут, ул. Университетская д.1
Подведение итогов не позднее
06.09.2016 10:0006.09.2016 10:0006.09.2016 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604016647Подведение итогов не позднее Поставка бумажной продукцииг.Сургут, ул. Университетская д.1
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка бумажной продукции
Начальная цена
460 023,14
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ"
Адрес местонахождения
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
628412
Отсутствуют
47.62
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2244
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