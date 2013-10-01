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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31300563096
Уникальный номер закупки
13-4.3-0059
Наименование закупки
Поставка запасных частей к автомобильной и специальной технике, разрозненного оборудования для нужд ООО «Газпром комплектация» № 1145/ГПК/13-4.3-0059/20.09.13/ЗЭПГОС
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.09.2013 11:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-69-29
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
A.G.Filippov@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Филиппов Антон Германович
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запасные части к автомобильной и специальной технике
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.10.2013 12:00 GMT +301.10.2013 12:0001.10.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300563096Дата и время окончания срока приема заявок Запасные части к автомобильной и специальной техникеМосква
Дата и время вскрытия заявок
02.10.2013 10:4502.10.2013 10:4502.10.2013 10:45Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300563096Дата и время вскрытия заявок Запасные части к автомобильной и специальной техникеМосква
Подведение итогов не позднее
22.10.2013 18:0022.10.2013 18:0022.10.2013 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300563096Подведение итогов не позднее Запасные части к автомобильной и специальной техникеМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запасные части к автомобильной и специальной технике
Начальная цена
196 818 464,22
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром комплектация"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Отсутствуют
51.6
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Разрозненное оборудование
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.10.2013 12:00 GMT +301.10.2013 12:0001.10.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300563096Дата и время окончания срока приема заявок Разрозненное оборудованиеМосква
Дата и время вскрытия заявок
02.10.2013 10:4502.10.2013 10:4502.10.2013 10:45Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300563096Дата и время вскрытия заявок Разрозненное оборудованиеМосква
Подведение итогов не позднее
22.10.2013 18:0022.10.2013 18:0022.10.2013 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300563096Подведение итогов не позднее Разрозненное оборудованиеМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разрозненное оборудование
Начальная цена
68 184 959,72
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром комплектация"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Отсутствуют
51.6
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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