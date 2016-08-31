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Номер извещения
31604017972
Уникальный номер закупки
16/2.2/0058018/ТГСтаврополь
Наименование закупки
Поставка полиэтилена низкого давления
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.08.2016 16:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,
Почтовый адрес
355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6
Контактный телефон
+7 8652 22-94-01
Факс
+7 8652 26-30-45
Адрес электронной почты
Goncharov_K_I@ktg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гончаров Кирилл Игоревич
Место рассмотрения предложений
355035, Российская Федерация, г. Ставрополь, пр. Октябрьской революции, 6
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Поставка полиэтилена низкого давления
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.08.2016 12:00 GMT +331.08.2016 12:0031.08.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604017972Дата и время окончания срока приема заявок Поставка полиэтилена низкого давления355035, Российская Федерация, г. Ставрополь, пр. Октябрьской революции, 6
Дата и время вскрытия заявок
31.08.2016 14:0031.08.2016 14:0031.08.2016 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604017972Дата и время вскрытия заявок Поставка полиэтилена низкого давления355035, Российская Федерация, г. Ставрополь, пр. Октябрьской революции, 6
Подведение итогов не позднее
04.10.2016 15:0004.10.2016 15:0004.10.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604017972Подведение итогов не позднее Поставка полиэтилена низкого давления355035, Российская Федерация, г. Ставрополь, пр. Октябрьской революции, 6
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка полиэтилена низкого давления
Начальная цена
523 920,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
Адрес местонахождения
355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,
355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6
Отсутствуют
20.59.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
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