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Номер извещения
31604014705
Уникальный номер закупки
16/2.2/0045258/КаневЗГА
Наименование закупки
Поставка обезжиривающих веществ
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.08.2016 15:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
353730, Российская Федерация, Краснодарский край, Каневской, ст Каневская, Промзона, -
Почтовый адрес
353730, Российская Федерация, 23, Каневской, ст. Каневская, Промзона, _
Контактный телефон
+7 86164 7-06-41
Факс
+7 86164 7-06-41
Адрес электронной почты
zakupki1@kzga.ru
Ф.И.О. контактного лица
Володихин Дмитрий Николаевич
Место рассмотрения предложений
Россия, 353730, Краснодарский край, станица Каневская, Промзона, Каневской завод газовой аппаратуры
Ключевые слова:
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка обезжиривающих веществ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.09.2016 10:00 GMT +319.09.2016 10:0019.09.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604014705Дата и время окончания срока приема заявок Поставка обезжиривающих веществРоссия, 353730, Краснодарский край, станица Каневская, Промзона, Каневской завод газовой аппаратуры
Дата и время вскрытия заявок
19.09.2016 11:0019.09.2016 11:0019.09.2016 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604014705Дата и время вскрытия заявок Поставка обезжиривающих веществРоссия, 353730, Краснодарский край, станица Каневская, Промзона, Каневской завод газовой аппаратуры
Подведение итогов не позднее
07.10.2016 19:0007.10.2016 19:0007.10.2016 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604014705Подведение итогов не позднее Поставка обезжиривающих веществРоссия, 353730, Краснодарский край, станица Каневская, Промзона, Каневской завод газовой аппаратуры
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка обезжиривающих веществ
Начальная цена
12 493,25
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Каневской ЗГА
Все закупки и тендеры Каневской ЗГА
Адрес местонахождения
353730, Российская Федерация, Краснодарский край, Каневской, ст Каневская, Промзона, -
353730, Российская Федерация, 23, Каневской, ст. Каневская, Промзона, _
Отсутствуют
20.41
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3850
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